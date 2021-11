El nuevo currículo de Primaria para los colegios de la Región de Murcia reforzará las horas lectivas de Lengua Castellana y Literatura (192 horas más), Matemáticas (105) o Inglés (35) al quedar eliminadas las asignaturas de libre configuración por la nueva ley de Educación, por lo que hay una redistribución del tiempo lectivo que beneficia a estas materias. Mientras, la nueva asignatura creada por el Ministerio de Educación sobre Educación en Valores Cívicos y Éticos se limitará a impartirse en una hora y media semanales para el último curso y no se impartirá a los alumnos de 1º a 5º de Primaria. Por otro lado, se reforzarán las horas de Educación Artística (105 horas más) y se mantendrá Francés para los alumnos de 5º y 6º de Primaria.

La Consejería presentó ayer las líneas generales del nuevo currículo de Primaria, que tendrá que desarrollarse en los próximos meses, antes de que el Ministerio de Educación apruebe el Real Decreto sobre enseñanzas mínimas de esta etapa educativa, que todavía se tiene que consensuar con las comunidades. La ministra Pilar Alegría ya había adelantado que sumaría contenidos sobre igualdad de género, afectivo-sexual, un sentido socioemocional en Matemáticas o el aprecio hacia la diversidad étnica y cultural en Lengua.

La consejera de Educación, María Isabel Campuzano, marcó ayer distancias con lo planteado por el ministerio de Alegría, quien había propuesto a las comunidades impartir una hora de Religión a la semana, y Murcia lo mantendrá en 1,5 horas. En este caso, los alumnos no tendrán una asignatura espejo si optan por no hacer Religión, tiempo que cubrirán con actividades de refuerzo o repaso. El director general de Planificación Educativa y Evaluación, Víctor Marín, remarcó que esta situación se daría porque el Ministerio «lo ha ordenado así», al no haber creado una asignatura espejo para Religión.

En el caso de Matemáticas y Lengua y Literatura, ambas materias dejarán de impartirse en modalidad bilingüe en los centros mientras que se mantendrá en Ciencias Sociales y Naturales, dos materias que seguirán estando separadas, en contra de lo que había marcado el Ministerio.

Margen autonómico

La nueva ley de Educación deja un margen de desarrollo del currículo del 40% a las autonomías con lengua no oficial como Murcia, por lo que la Consejería adquiere competencias para completar parte de los contenidos que se van a impartir y la distribución de horas por materias. «Continuarán aprendiendo conocimientos que se cursaban hasta ahora y que en el nuevo Real Decreto del Ministerio muchos de ellos desaparecían», señalaba Campuzano.

El incremento del tiempo lectivo en las materias que más horas ganan «será especialmente relevante en los cursos del primer y segundo ciclo de la etapa de Primaria (del 1º al 4º curso), un momento crucial en el que los alumnos deben consolidar aprendizajes esenciales como la comprensión lectora, la expresión escrita, las operaciones de cálculo básicas y técnicas elementales de resolución de problemas», señaló Marín, quien desgranó que las horas ganadas irían en detrimento de las horas que los centros podían configurar en función de su autonomía o de las materias de libre configuración, que desaparecen. La consejera avanzó que la próxima semana se presentará el nuevo currículo de Secundaria.

Inglés en Infantil

Junto al nuevo currículo de Primaria, María Isabel Campuzano también presentó el nuevo plan de profundización del aprendizaje de lenguas extranjeras que la Consejería ha desarrollado y que se inicia potenciando los idiomas desde la edad más temprana, en Educación Infantil. En esta etapa todos los alumnos pasarán a tener de una hora a la semana a una hora todos los días en todos aquellos centros que apuesten por una mayor profundización, y durante toda la etapa, de clase de inglés.

Además, se crea el ‘sello de calidad bilingüe’ para aquellos centros que opten por más horas lectivas en una segunda lengua.