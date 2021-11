Concejales de Ciudadanos del Altiplano, Noroeste, Lorca, Cieza y Mar Menor han exigido al consejero de Salud la dotación urgente de médicos especialistas en los hospitales periféricos con peor situación. Los hospitales que mayor carencia de especialistas muestran son el Hospital del Noroeste y el Hospital de Lorca. Según Cs, "tras ellos y muy de cerca también están 'en la UCI' los hospitales del Altiplano, Cieza y Mar Menor. Para todos ellos Ciudadanos exige al consejero de Salud la dotación urgente de especialistas".

La formación naranja denuncia que "la inacción del Servicio Murciano de Salud está dando lugar al colapso en éstos centros, que no resultan atractivos para los especialistas ante la falta de medios y recursos".

Los concejales de Ciudadanos de los municipios de Calasparra, Carlos Alajarín; Bullas, Francisco Espín; Caravaca, José Carlos Gómez; Yecla, Antonio Puche; así como el alcalde de Cehegín, Jerónimo Moya, han mantenido una reunión para poner en común "la grave situación por la que atraviesan los vecinos de sus municipios ante la falta de médicos especialistas en los hospitales y centros de atención primaria de estas dos comarcas." El concejal de Jumilla, Ginés P. Toral, que no pudo asistir a la reunión, ha manifestado también a la dirección regional de Ciudadanos su preocupación. El vicealcalde de Lorca, Francisco Morales y el Alcalde de Aledo, Francisco Javier Andreo, también se han reunido, y han expresado a la Dirección Regional "su gran preocupación" por este tema. Los concejales de Cieza; Mónica García y Óscar Verdejo; y de San Pedro del Pinatar; José Luis Ros, también han expresado su preocupación por la "grave situación" a la dirección regional del partido en una reunión y en el grupo de cargos del partido.

“La situación en el Área III de salud es extremadamente precaria e insostenible. Exigimos una sanidad de calidad y digna. No se puede jugar con nuestra salud. Necesitamos urgentemente la adopción de medidas que impliquen una mejora de la atención primaria, más personal sanitario y recursos, una reducción de las listas de espera y no cerrar consultorios, entre otros muchos aspectos deficitarios a corregir. El Ayuntamiento de Lorca está haciendo todo lo posible pero la competencia es del gobierno regional y debe actuar ya sin hacer oídos sordos aunque su partido no gobierne en nuestro municipio. Muchas vidas están en juego y no podemos permitir que se maltrate a los ciudadanos”, ha indicado Francisco Morales.

“La falta de médicos afecta a más de 200.000 ciudadanos de nuestra Región entre las comarcas del Altiplano y del Noroeste, unas comarcas olvidadas por este Gobierno regional que nos considera ciudadanos de segunda”, ha lamentado el alcalde de Cehegín, Jerónimo Moya.

La reunión mantenida en el municipio de Cehegín (presencial y telemática) y en Lorca (telemática) ha sido el paso previo a la petición de reunión al consejero de Salud para exigir la dotación de médicos en estos centros ante una situación que se agrava año tras año sin que el Gobierno Regional ponga solución.

“Desde Ciudadanos seguiremos exigiendo al Gobierno de López Miras los mismos derechos que el resto de ciudadanos de nuestra región. Nos merecemos una sanidad pública de calidad y unos hospitales de primera tanto en Yecla como en Caravaca”, ha defendido Moya.

Desde Cieza, los concejales Mónica García y Óscar Verdejo recuerdan que “en Junio se acordó en pleno solicitar reactivar los servicios que se han dejado de prestar por Covid, no tenemos pediatría de urgencia, servicio de radiología de urgencia, unidad sociosanitaria, UCE y un largo etc....pero a día de hoy sigue todo igual”.

La dirección regional de Ciudadanos hará de altavoz a las reivindicaciones de los concejales, ha transmitido ya al Partido Popular la petición de reunión de el Consejero de Salud con los Alcaldes y concejales e iniciará una ronda de contactos con todos los partidos con representación en la Asamblea Regional para desarrollar acciones conjuntas que hagan ver a la ciudadanía que no se puede maltratar a los hospitales periféricos. El cese repentino de varios gerentes de área del SMS de forma simultánea "no parece una buena decisión". El partido liberal, en reuniones con los colectivos sanitarios, ha constatado la gravedad de la situación en los hospitales que dan servicio a las Zonas 3 (Guadalentín), 4 (Noroeste), 5 (Yecla), 8 (Mar Menor) y 9 (Cieza) por la falta de especialistas, medios y recursos. Para estos profesionales en zonas con gran dispersión geográfica Ciudadanos propone incentivos económicos y formación continuada.