Luz verde a la tramitación por la vía de urgencia de la nueva ley de Atención Temprana. La Asamblea Regional aprobó ayer la toma en consideración de la Proposición de Ley por la que se pretende regular este ámbito en la Región. La propuesta, formulada por PP y los diputados expulsados de Cs, logró 43 votos a favor, el apoyo de todos los diputados salvo los de Podemos. Durante el debate se planteó por parte de PSOE, Podemos y los diputados no expulsados del partido Cs una crítica a la decisión de que se tramite por el procedimiento de urgencia y no como proyecto de ley; estos partidos temen que el PP no acuda a las audiencias legislativas y no se incorporen las enmiendas ya anunciadas por estos grupos.

Uno de los proponentes, el portavoz expulsado de Cs, Francisco Álvarez, explicó que el objetivo de la ley es mejorar la situación de unos 4.700 menores de 6 años y sus familias fortaleciendo los servicios de desarrollo infantil y Atención Temprana. «Entre sus principios rectores recoge la gratuidad, la universalidad, y homogeneización de las prestaciones, con el suficiente respaldo financiero» (6,1 millones de euros), afirmó el diputado, que destacó que se pretende acabar con situaciones de desventaja social o de vulnerabilidad de los menores. «Ninguna familia tendrá que pagar por los servicios de fisioterapia o logopedia, entre otros», aseguró, y el acceso a esos servicios «será en condiciones de igualdad, con criterios uniformes; no podemos permitir que haya centros que ofrezcan un mismo servicio pero tengan diferentes criterios de acceso, o que un centro privado cobre un copago por la prestación y otros no», advirtió el exmiembro de Cs afín al Gobierno de López Miras. El diputado admitió que hoy en día no existe en la Región una cobertura total de Atención Temprana, «por lo que existe una desigualdad territorial que esta ley va a corregir». Por su parte, la diputada popular, María del Carmen Pelegrín, adelantó que las posibles imperfecciones que pueda tener la ley, «necesaria y muy esperada», serán abordadas y corregidas por dos comisiones que se crearán a tal efecto. «Esta ley ha tardado muchos años en llegar, se han escuchado a todas las asociaciones, regula todos los procedimientos y coordina lo educativo, lo social y lo sanitario para que el menor y su familia tengan el mejor desarrollo y la máxima autonomía», afirmó. Desde el PSOE, la diputada Antonia Abenza negó la mayor. «Esta ley no es accesible ni cumple con la inmediatez que requiere». Según la diputada socialista, cuando entre en vigor la ley, los usuarios «tendrán que esperar 40 días para acceder a un servicio, 30 días para la evaluación, más otros 10 para la resolución, una demora inadmisible cuando un pediatra puede hacer una informe de valoración de manera inmediata, y este retroceso provocará desigualdad en el acceso y agravará los problemas de desarrollo en los menores». Para Abenza, la ley es «injusta» y un «corta y pega de la ley de Ayuso, que en Madrid ha generado ya listas de espera de más de siete meses», recordó. Por ello, aunque el PSOE votó a favor de la toma en consideración, anunció que presentará enmiendas. La portavoz de Podemos, María Marín, señaló que la Proposición de Ley creará listas de espera enormes y un cuello de botella para valorar a los menores, como está sucediendo con la dependencia». Por esta razón, la formación defiende que «la valoración siga siendo realizada como hasta ahora, por los pediatras de los centros de salud y por los profesionales de los centros de atención temprana, donde son atendidos de forma inmediata». Por su parte el diputado de Cs Juanjo Molina también criticó la demora en el comienzo de los tratamientos. «Van a conseguir que la atención temprana se convierta en atención tardía y no, primero es el niño y después el papeleo», advirtió. «No es una ley diseñada para prevenir sino para actuar cuando no queda más remedio ya que excluye de ella a los niños con factores de riesgo negando la intervención hasta que ya han desarrollado una alteración o discapacidad», lamentó. Finalmente, el diputado de Vox, Pascual Salvador, señaló que su partido vota a favor de la tramitación, «a pesar de que ha generado muchas críticas». «Hay que simplificar el acceso a los centros, reducir la burocracia y dar más protagonismo a los técnicos expertos , por ello presentaremos enmiendas», anunció. La Plataforma pide enmiendas para que sea «universal» La Plataforma por una Atención Temprana Universal, Gratuita y de Calidad, conformada por más de una treintena de colectivos, demanda que haya un procedimiento de acceso inmediato, que se incluya a la población con factores de riesgo, que se evite tener un equipo para valorar y otro distinto para intervenir, y que se fomente la gestión pública». Para la plataforma es necesario que haya enmiendas que hagan que esta Ley «pueda garantizar la gratuidad y universalidad», de lo contrario pedirán a los grupos parlamentarios que voten en contra.