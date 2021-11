Mª Ángeles González García, vecina de Yecla de 56 años, de profesión cosedora de tapicería para mueble, es la ganadora de la Compra-Reloj 2021 cuyo reto ha completado al filo de las 14.00 horas con la compra de un casco de moto para su marido, Marco. De hecho, han sido 79 céntimos los que ha dejado de gastar, tras una intensa mañana que, ha afirmado, "recordará toda su vida".

Desde las 10.00 horas y comenzando por 'Duende Moda y Complementos', el comercio donde encontró la suerte con la compra de unos cordones para colgar gafas y mascarillas, Mª Ángeles ha recorrido las tiendas donde compra habitualmente. Entre ellas no han faltado ópticas, joyería, tiendas de ropa, de deportes, ferretería, zapatería, etc., eso sí, con la limitación de no gastar más de 300 euros en cada uno de ellos. Un reloj, un jamón, gafas de sol, móviles o ropa para toda la familia han sido algunas de las compras que ha realizado, entre la alegría y las felicitaciones de vecinos y amigos.

Hasta 23 establecimientos han sido visitados por la afortunada ganadora a quien han acompañado sucesivamente su marido, su hijo mediano y tres amigas cuando sus obligaciones se lo han permitido. También se ha sumado a la bulliciosa comitiva el presidente de la Asociación de Comerciantes de Yecla (ASOCOMY), Adrián Soriano, quien ayudó a Mª Ángeles a elaborar un plan de las compras que iba a realizar, tras enterarse de que la suerte había vuelto a Yecla.

Porque, con esta, son ya cuatro las veces que la suerte de la Compra-Reloj recae en la dinámica localidad del Altiplano, donde la participación en esta popular iniciativa es tradicionalmente muy elevada. En esta edición, han sido casi 750 los comercios de la ciudad de Murcia y otras 26 localidades los que han participado en esta promoción de la Cámara de Comercio de Murcia repartiendo más de 100.000 talones.

Entre todas ellos y en presencia de un notario, el niño Gonzalo Tortosa, de cuatro años, extrajo el talón cumplimentado por Mª Ángeles, quien lo ha mostrado orgullosa al inicio de las compras.

Hay que recordar que la corporación empresarial organiza por decimoctavo año consecutivo esta acción de promoción comercial gratuita para los participantes, en el marco del Programa de Comercio Minorista 2021, que cuenta con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.