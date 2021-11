El Servicio Murciano de Salud (SMS) quiere convocar una oferta pública de empleo de 559 plazas correspondientes a este año 2021, según el documento presentado esta mañana de miércoles y al que ha tenido acceso LAOPINIÓN. Esa ha sido la propuesta que la Administración sanitaria ha presentado a los sindicatos que forman la Mesa Sectorial de Sanidad y que han sido convocados a una reunión del grupo de trabajo. Una propuesta que las organizaciones sindicales consideran "insuficiente" ante la situación "límite" en la que se encuentran las plantillas sanitarias tras pasar por la pandemia de coronavirus.

Las 559 plazas que convocará el SMS de 2021 se corresponden con la tasa de reposición del cien por cien de los puestos que han quedado vacantes por bajas, jubilaciones o fallecimientos en este último año, más del 10 por ciento que permiten los Presupuestos Generales del Estado.

El total de 559 plazas se dividen en 121 plazas para facultativos, 341 para personal sanitario y 97 para no sanitarios. Además, la nueva convocatoria de empleo público ofertará 504 de sus plazas como acceso libre y las 55 restantes serán de promoción interna.

La propuesta presentada por el SMS en el grupo de trabajo deberá pasar por la Mesa Sectorial de Sanidad y tras esta irá a la Mesa General para recibir la aprobación de Función Pública.

El secretario general del Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS), Antonio Martínez, considera que "teniendo en cuenta el déficit de plazas que hay en la Sanidad murciana esto resulta claramente insuficiente" y critica que "se vuelva a priorizar a los médicos frente a otros profesionales no sanitarios y sanitarios no facultativos". En este caso, Martínez cree que "las deficiencias sanitarias que tenemos son consecuencia de la mala gestión", ya que "el SMS sólo gasta pero no gestiona".

Desde el Sindicato de Enfermería Satse, su secretario de organización Luis Esparza explica a LAOPINIÓN que aunque el número de plazas convocado "es insuficiente, es lo que permite la ley por la tasa de reposición, por lo que no se pueden convocar más". En este caso, recuerda que cuentan con la promesa del consejero de Salud de aprobar el próximo año una convocatoria de más de 800 plazas, de las que 500 corresponderán a enfermería. Satse cree que esta convocatoria sí que daría estabilidad, ya que permitirá transformar puestos eventuales en estructurales.

Esparza insiste en la importancia de convocar los procesos de empleo que hay aprobados para evitar que se pierdan, ya que el margen es de tres años. Por ello, en 2022 deberían convocarse las 543 plazas correspondientes a la oferta de empleo de 2019 que aún no han salido.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO, Miguel Ángel López, critica que se juegue con las categorías sanitarias y "se quiten 25 plazas a otras para ampliar las de médicos". Pese a que ve "insuficiente" el número de reposición de las plazas que se pueden convocar, insiste en que es lo que permite la norma, por lo que insiste en que "es fundamental acabar con la tasa de reposición para poder convocar OPES extraordinarias y mejorar las plantillas".

El secretario de salud laboral de UGT, Enrique Martínez, ha presentado su desacuerdo con la propuestas del SMS porque "consideramos que una oferta de empleo debe tener en cuenta a todas las categorías y en personal de servicios y mantenimiento, por ejemplo, no ha aumentado de forma proporcional. Se ha beneficiado a personal facultativo y aunque entendemos la necesidad, el compromiso debe ser proporcional a todas las categorías".

La portavoz del Sindicato Médico Cesm, María José Campillo, apunta a que la limitación que existe se debe a la tasa de reposición que puso en marcha el Gobierno del PP y mantiene el del PSOE, "esto hace que no haya unas plantillas adecuadas, lo que se demuestra a diario con listas de espera crecientes". Por ello, Campillo considera que "necesitamos una oferta de empleo más ambiciosa y más cuando desde Europa se nos dice que hay que reducir la temporalidad".