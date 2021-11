La Asamblea Regional ha aprobado hoy la toma en consideración de la Proposición de Ley por la que se regula la intervención integral de la Atención Temprana en el ámbito de la Región de Murcia. Esta propuesta, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, ha conseguido el apoyo de todos los diputados (43 votos), salvo los de Podemos (2). Durante el debate parlamentario se planteó por parte de PSOE, Podemos y los diputados no expulsados del partido Ciudadanos una crítica a la decisión de que se tramite por el procedimiento de urgencia y no como proyecto de ley, por lo que se teme que no se incorporen las enmiendas ya anunciadas por estos grupos.

