La patronal nacional Confemetal también ve peligrar el mantenimiento de la formación continua en las empresas debido al cambio de criterio de la Inspección de Trabajo de Murcia, que obliga a la Fremm a contratar a los profesores de su centro de formación como asalariados por cuenta ajena y no como autónomos. Un portavoz de Confemetal explicó que el sistema aplicado hasta ahora para contratar a los formadores permite que los profesionales y expertos de las empresas impartan clases «puntuales» a los trabajadores que a veces se reducen a «seis horas al mes». La Confederación también advirtió de que excluir a los profesionales «empobrecerá la formación y restará competitividad a las empresas y a la economía».

Confemetal respalda las quejas del presidente de la Fremm, Alfonso Hernández Zapata, que es, además, vicepresidente de la organización nacional. A raíz de la inspección que le obliga a regularizar la situación de todos los profesores que han pasado por el centro de formación de la patronal regional en los últimos años y a contratar al personal como asalariados, la Fremm ha dado la voz de alarma y ha advertido de que el criterio de Trabajo abocaría al cierre a 13.400 patronales, sindicatos, academias y otras instituciones en toda España, 825 de ellas en la Región, por las que pasan cinco millones de trabajadores.

La patronal nacional considera que el criterio aplicado por la Inspección en Murcia «pone en peligro la formación continua en las empresas, que ahora es clave, porque están haciendo un esfuerzo para su renovación tecnológica y su digitalización».

Al igual que la Fremm, defiende que no es posible tener como asalariados a profesionales a los que se les llama para impartir «una formación concreta y puntual. No se puede contratar para seis horas al mes. Así se limita la capacidad de la formación. Y si se empobrece la formación, bajará la cualificación de los trabajadores. Si se convierte en doctrina, haría daño a la formación, porque lo que hace es poner trabas, que dificultan la competitividad de las empresas y también de la economía».

Además de elogiar la formación impartida por la Fremm desde hace décadas, el portavoz de Confemetal recordó que la organización tiene también la Fundación para Formación y el Empleo, que se verá igualmente perjudicada si se impone el criterio aplicado en Murcia. La patronal sostiene que las patronales siempre «han cumplido la legislación».

Hernández Zapata afirma que agotará la vía judicial

El presidente de la patronal regional del Metal, Alfonso Hernández Zapata, reiteró ayer su decisión de recurrir en los tribunales la resolución de la Inspección de Trabajo que le exige la regulación con la Seguridad Social de todos los profesores que ha contratado la Fremm en los últimos cuatro años y le impone una sanción. Hernández Zapata aseguró que «agotará la vía judicial».

Aunque confía en que la Justicia les dará la razón, lamentó la «inseguridad jurídica» que durante varios años sufrirán estos centros de formación de trabajadores y desempleados.

Hernández Zapata defendió que los cursos son impartidos por profesionales autónomos, porque se trata de profesionales acreditados, que trabajan en empresas externas y que aportan conocimientos específicos a los alumnos, una práctica avalada desde todos los estamentos. Recordó que en la Región hay 825 centros de formación que se encuentran con el mismo problema.

Albarracín dice que la CEOE ha mostrado su preocupación al Gobierno por el trato a la Fremm

El presidente de la Croem, José María Albarracín, asegura que la patronal nacional CEOE ha transmitido al Gobierno central su preocupación por las consecuencias del cambio de criterio que Trabajo ha aplicado en la inspección a la Federación Regional de Empresarios del Metal (Fremm). Ante la exigencia de que los profesores estén dados de alta como asalariados por cuenta ajena y no como autónomos y de que regularice a todos los formadores contratados en los últimos cuatro años, Albarracín mostró su apoyo la Fremm y dijo que es una organización «modélica», que ha aplicado normativa legal y «ha sido siempre una federación ejemplar. Esperamos y deseamos que prevalezca el sentido común. Así se lo hemos hecho llegar al Gobierno de España. No entendemos el cambio de criterio».

La Croem hizo púbico ayer un comunicado en el que señala que el centro de formación de la Fremm es «un referente nacional e internacional en materia de formación ocupacional y continua».

Recuerda también que «ha posibilitado durante décadas la formación e inserción laboral de miles de alumnos de la Región, hasta el punto de que fue recomendado por el Ministerio de Trabajo como lugar de interés para la visita que realizó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez», en marzo de 2019.

«No hay que olvidar que el resto de entidades formativas de la Región y de toda España proceden de la misma manera a la hora de contratar al profesorado de los cursos», señala la patronal. Añade que «el acta de inspección que se ha comunicado esta semana pone en cuestión los propios criterios del SEPE, que es el organismo del Ministerio encargado de la supervisión y el control de las actividades formativas. Este organismo ha validado durante años el proceder de Fremm en materia de contratación de su profesorado. De no haber sido así, no se podrían haber justificado y abonado las subvenciones ligadas a la formación continua», precisa.