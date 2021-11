«Se está intentando crear una polémica que no existe. La Región es la tierra de la libertad y va a seguir siéndolo». Estas fueron las palabras del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, cuando se le preguntó sobre las intenciones de su Gobierno de retirar de las escuelas murcianas los libros de texto que usen el lenguaje inclusivo.

Durante la inauguración del curso académico en la UCAM, el jefe del Ejecutivo murciano abogó por aplicar «un castellano con las normas vigentes» y señaló que la Real Academia Española indica que «los desdoblamientos son innecesarios y dificultan la lectura de los textos». «Esto va a ser una recomendación», insistió el presidente, que dejó claro que «tendrá libertad cada centro educativo para aplicar en sus libros de textos» lo que considere (como rige la normativa).

«La RAE no es sospechosa de no utilizar correctamente nuestro idioma», remarcó.

En la «tierra de la libertad», esta semana la Asamblea aprobó también una moción del Grupo Parlamentario Vox y enmendada por el Partido Popular para que se pueda sancionar a quien no use correctamente el español en la administración autonómica.

Por su parte, la Plataforma Unitaria (Marchas de la Dignidad y Plan de Choque Social RM) tilda de «ilegal» la moción aprobada en la Asamblea, ya que la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece «la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas». No obstante, fuentes parlamentarias consultadas por LA OPINIÓN afirman que los servicios jurídicos de la cámara «solo se pronuncian ante la petición de alguna de las partes» (grupos parlamentarios), que no es el caso.

La Plataforma considera que «la utilización de un lenguaje no sexista es mucho más que corrección política» porque «influye poderosamente en las actitudes, el comportamiento y las percepciones». Además, recordaron que la ONU recomienda hasta quince orientaciones para hablar o escribir de manera no sexista.

Además, añaden que «no se puede acudir a la Real Academia de la Lengua como entidad justificativa de esa supuesta corrección gramatical, pues la RAE tiene una función descriptiva y nunca prescriptiva, limitándose a recoger los modos de uso en cada momento, sea cual sea ese uso».

«Odio al feminismo»

El diputado socialista Antonio José Espín aseguró ayer que «la ideologización que pretende la consejera de extrema derecha intentado acabar con el lenguaje inclusivo, con el beneplácito de López Miras, supone un intento de retroceso social inadmisible».

«Esta es otra barrabasada nacida del más profundo odio al feminismo y a la modernización de la enseñanza en la que este país lleva trabajando décadas», apuntó Espín, que exige a la consejera de Educación «que cese en su intento de borrar a las mujeres de los libros de texto de las escuelas».