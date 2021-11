El aula y taller de emprendimiento para alumnos de Formación Profesional y el vivero de empresas del IES Francisco Tomás y Valiente de Madrid son los proyectos que Jesús Fernández, jefe de estudios del centro, viene a detallar hoy al IV Encuentro Nacional de Formación Profesional que se celebra en la Cámara de Comercio de Murcia.

¿Se puede emprender desde cualquier ciclo formativo?

Se puede emprender en todas las familias de FP, los sectores profesionales cambian mucho. En el sector audiovisual la mayoría de los alumnos cuentan con que van a ser freelance. Se venden al mejor postor y cada uno tiene su portafolio de proyectos y van acudiendo a trabajos puntuales. En otros ciclos como Peluquería pueden tratar de abrir un negocio por cuenta ajena o para uno que ya exista. Tenemos alumnos de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados que se los rifan. A veces cuesta convencer a los estudiantes para que emprendan, pero les damos herramientas para que no abandonen la oportunidad de trabajar por cuenta ajena poniendo en marcha un negocio.

¿Es complicado?

El 70% de las empresas que comienzan no pasan de los dos años. Es complicado emprender en todos los sectores profesionales, pero al final la educación tiene un rédito a largo plazo. Hay que confiar en todo el trabajo que se hace en desarrollar competencias de emprendimiento a raíz de hacer proyectos reales, eso es un elemento enriquecedor para el alumno. Esto no es una fórmula matemática, no significa que por seguir unos pasos te va a ir bien, pero creemos que todo el trabajo que lleva adquirir competencias demandadas por las empresas al final no cae en saco roto.

¿Qué diferencia hay entre emprender en la calle y en un centro de FP?

Siendo trabajador por cuenta ajena tu puedes tener una actitud emprendedora y transformar las ideas en proyectos concretos. Dar el salto de salir al mundo exterior y montar un negocio por tu cuenta y riesgo es muy difícil. Sienten que están al borde del abismo. Nosotros confiamos en que si eso los alumnos lo hacen en el propio instituto pueden beneficiarse de las sinergias que origina un centro de FP, porque tienes unos profesores especialistas técnicos que te van a ayudar a no hacerlo solo y te acompaña una institución que mueve recurso propios. Esa brecha que hay entre el mundo educativo y el empresarial se reduce.

¿Sigue habiendo estigma social en la FP?

Todos mis alumnos de grado superior del curso pasado se colocaron al día siguiente de terminar su ciclo. ¿Qué máster, cueste lo que cueste, te garantiza eso? La formación que tienen en mi centro y los recursos que hay es de mucho nivel. La FP sigue teniendo el estigma social pero ahora mismo es un perfil valoradísimo. Las empresas pagan mejor a un técnico superior que a un recién graduado universitario. Mis alumnos podrían pasar a un segundo curso de una carrera de ingeniería o Administración de Empresas y no lo hacen porque están mejor pagados. Su curva no es tan potencialmente alta, con el tiempo necesitarán mayores responsabilidades por las salidas profesionales, pero en el medio plazo no les interesa porque el mundo del trabajo les paga bien y demandan mucho. Hay una preocupación real de las empresas porque les falta gente. Cada día nos llaman para pedir técnicos».