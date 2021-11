El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha repartido un premio de un millón de euros en Murcia, en el sorteo celebrado la noche de hoy jueves.

La vendedora de la ONCE Yolanda Lucas Garrigos es quien ha llevado la ilusión del 11/11 de la ONCE a Murcia, donde ha vendido un cupón premiado con ese millón de euros.

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado su premio mayor, de 11 millones de euros en Granada, de manos del vendedor Juan Carlos Montalbán quien, muy nervioso, decía: “Es que he pensado que podía dar el premio. Esta mañana se lo he pedido al Señor y a mi madre que está en el cielo -relata-, que tenía que dar un premio para que los clientes estuvieran contentos. Pero tanto no, no pensaba que fuera a ser el gordo de los 11 millones”.

Además, el Extra del 11/11 de la ONCE ha dejado premios de un millón en Badajoz, Vigo y Siero (Asturias).

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha puesto en juego un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón. Además de 119 premios de 50.000 euros, y 1.309 de 2.000 euros. Los productos de juego responsable de la ONCE se pueden adquirir en la red de 19.000 vendedores de la Organización; en www.juegosonce.es, y en establecimientos autorizados.