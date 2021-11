El Pacto por la Justicia de la Región de Murcia ha salido adelante en la Asamblea Regional; sin embargo, no lo hará con el apoyo unánime de la cámara, ya que solo lo ha apoyado el Partido Popular, quien lo ha llevado al pleno, y los grupos parlamentarios de Cs y Vox, compuestos por diputados expulsados de sus respectivos partidos. Por tanto, el parlamento murciano trasladará al Gobierno de la Nación las necesidades que tiene la Comunidad en materia judicial, reclamando un refuerzo en medios personales y materiales, la implantación de nuevas tecnologías, la actualización formativa y de nuevas capacidades y el fomento de la mediación y el arbitraje.

La diputada popular Miriam Guardiola ha criticado con dureza "el no vergonzoso del PSOE y de Podemos", asegurando que ambas formaciones "dan la espalda a medio centenar de colectivos, a más de 540 participaciones y a casi mil aportaciones de ciudadanos". En tribuna, afeó al portavoz de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, que asegurara el viernes en la Asamblea ante el fiscal José Luis Díaz Manzanera, que acudió para presentar la memoria judicial de 2020, que sí que apoyaría el pacto para después no hacerlo.

Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista explican a LA OPINIÓN que, "como en todas las mociones, hay conversaciones y se habla entre los grupos", pero mantienen que "en ningún momento se dijo que sí ni que no". Además, afirman que "lo que sí hizo el viernes en su intervención pública Francisco Lucas es agradecer al fiscal jefe su comparecencia, al igual que trasladó su compromiso y el del PSOE en seguir trabajando por la justicia. Su intervención está grabada, y se puede escuchar que no se pronuncia sobre el Pacto".

Desde el PP lamentan que el Gobierno de España no haya aprovechado los Presupuestos Generales del Estado para mejorar la situación de la justicia en la Región. "Un año más, sin noticias del Palacio de Justicia de Molina, con una dotación irrisoria para la Ciudad de la Justicia y otra más que deficiente para Lorca", ha destacado Guardiola. También, añade, "sin una dotación para la cuarta planta de fiscalía de la Ciudad de la Justicia de Murcia y sin articular mecanismos que garanticen una retribución justa de los abogados del turno de oficio".

"Esta falta de medios hace que la tramitación y resolución de los procesos judiciales se dilaten en el tiempo", ha lamentado la diputada, que ha puesto como ejemplo que en los juzgados de lo civil se tardan más de 10 meses en resolver un asunto en primera instancia, "muy por encima de la media nacional que se encuentra en 7,4 meses y muy lejos de Asturias, Navarra, La Rioja o Aragón donde tardan menos de la mitad, entre 4 y 5 meses".

Los ciudadanos de la Región tienen asignados 10 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que Asturias dispone de casi 15 jueces por el mismo número de habitantes, 14 Cantabria o 13 Castilla y León. En cuanto al número de fiscales, la Región cuenta con la ratio más baja de toda España, con un fiscal por cada 23.846 habitantes y la tercera comunidad con mayor carga de trabajo. "Debemos reivindicar ante el Ministerio de Justicia una mayor dotación de recursos que nos iguale al resto de comunidades autónomas", ha afirmado. En concreto, se necesitarían 27 nuevas unidades judiciales y 15 nuevos fiscales para que la Región se equipare a la media nacional.

El PSOE, por su parte, ha asegurado que el Gobierno regional "solo quiere la foto y confrontar con el pacto por la justicia para luego guardarlo en un cajón". La diputada Virginia Lopo ha dicho que, "si de verdad el PP y los tránsfugas quisieran un pacto por la justicia, empezarían por exigir de una vez a Teodoro García y Pablo Casado que desbloqueen el Consejo General del Poder Judicial, y que apoyen los PGE, tan necesarios para la Región de Murcia".

En este sentido, ha dudado de que el Gobierno de López Miras quiera un pacto. "Buscan la confrontación, no dialogan, no quieren acuerdos, quieren que todos pasemos por el aro de sus políticas sectarias y cortoplacistas. No forman gobierno, forman la oposición, y, mientras, los problemas de las personas sin resolver. Lo único que hacen lo pueden hacer porque el Gobierno de España se ocupa de los asuntos de nuestra Región", ha señalado.

En la misma línea, Rafael Esteban, de Podemos, ha señalado que lo único que ha buscado el PP con este pacto es confrontar con el Gobierno de España y les ha acusado de no haber contado con ellos ni con ningún otro grupo político para trabajar en el Pacto por la Justicia. En su opinión, esta moción carece de sentido porque la Región de Murcia no tiene las competencias de justicia y siempre ha rechazado hacerse con ellas.