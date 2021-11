A Ciudadanos se le acaba la paciencia después de la respuesta que recibieron de la Mesa de la Asamblea a su escrito de disconformidad con el reglamento del Grupo Mixto, que imposibilita que sus diputados ostenten la portavocía en lo que queda de legislatura al haber sustituido del borrador inicial el término ‘sesiones’ por ‘años legislativos’.

«Es evidente que lo que se ha perseguido es evitar la rotación. Lo decidido no se puede justificar, cuando son cuatro los diputados que integra el Grupo Mixto y quedan menos de dos años legislativos y cuatro periodos de sesiones», exponen los diputados Ana Martínez Vidal y Juan José Molina en su escrito de reconsideración, paso previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Añaden los dirigentes naranjas que, según reza el reglamento de la Asamblea Regional, «la distribución del tiempo de intervención entre los miembros del Grupo Parlamentario Mixto deberá ser proporcional a la importancia numérica de las formaciones políticas que lo compongan», un principio que, entienden, se vulnera si la portavocía no es compartida con Podemos.

«La decisión adoptada violenta el principio de representación proporcional de las fuerzas políticas presentes en el grupo parlamentario por su evidente impacto en cuanto a la portavocía del Grupo Parlamentario Mixto», afirman.

Comisiones legislativas

Los diputados naranjas también consideran «especialmente sangrante» que la Mesa de la Asamblea haya distribuido, de las seis comisiones legislativas actuales, cuatro a los dos diputados de Podemos y dos a los dos diputados de Cs.

Esto ocurre porque, según el reglamento aprobado, en el supuesto de no existir acuerdo entre ambas formaciones políticas, las comisiones se distribuyen de forma sucesiva por orden alfabético entre los diputados. Es decir, hasta que no estén asignados los diputados de Podemos, Cs no podrá participar en ninguna de ellas.

La solución sería, opinan los naranjas, distribuir alternativamente entre los diputados de cada formación política, iniciando la primera por sorteo.