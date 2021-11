La tensión entre la Confederación Hidrográfica del Segura y el Gobierno regional continúa a cuenta de los riegos ilegales en el Campo de Cartagena y la denuncia en Fiscalía por la entrada de nutrientes al Mar Menor y la anoxia de agosto. El presidente de la CHS, Mario Urrea, ha recordado minutos antes de celebrarse la Junta de Gobierno de su organismo en la Casa del Agua de Santomera que su departamento no tiene competencias para controlar y frenar la entrada de nutrientes al Mar Menor, una tarea que depende de la Comunidad, organismo al que señala por preocuparse más de los problemas al final de tubería que en ejercer “su competencia sobre el control del nitrógeno en el campo”.

Urrea ha hablado sobre la intención de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de cerrar en cinco meses el grifo a las parcelas con regadíos ilegales en la cuenca vertiente. El proceso se antoja difícil ya que primero deben haberse iniciado todos los expedientes de sanción (todavía quedan por comenzar para poco menos de mil hectáreas de un total de 8.400) y tras un proceso burocrático se debe abrir otro expediente de ejecución forzosa por la que la CHS debe sellar los pozos o tomas de agua, mediante precintos, una obra que debe o pagar el organismo de cuenca o el denunciado. "Con los nuevos refuerzos de personal vamos a poder resolver todos los expedientes de ejecución subsidiaria, que no tiene que ver con los expedientes sancionadores que sí lleva de 12 a 18 meses".

Ante está situación, Urrea teme que meses después del precintado la Comisaría de Aguas o los agentes medioambientales vuelvan a encontrarse esas parcelas en riego al haber cortado el precinto sus propietarios para volver a cultivar. Señala que esto ya había ocurrido antes y pide a la Comunidad que lleve a cabo la restitución de los terrenos, ya que es la "única forma" de acabar con los regadíos ilegales: "El sellado es una medida de una eficacia relativa, cuando hemos vuelto a los dos o tres meses el precinto se ha roto y se ha vuelto con la actividad".

Desnitrificación

Respecto a la declaración ante el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, como testigo tras la denuncia de la Dirección General del Mar Menor al Ministerio y la CHS, Urrea ha explicado que el Ministerio Público pidió información sobre las competencias de cada organismo, a lo que él puso encima de la mesa dos proyectos de desnitrificación que ha redactado la Comunidad de desnitrificación como las balsas de biorreactores con astillas de madera y otro sobre un filtro verde con balsas auxiliares que "han debido ser autorizados por la CHS puesto que captan agua y vuelven a verter al dominio público hidráulico". También recordó al fiscal que la desnitrificadora que está proyectada para el colector norte del plan Vertido Cero es competencia del Ejecutivo regional.

Con esto el presidente de la CHS quería dejar claro ante el fiscal que las competencias con los nutrientes es cosa de la Comunidad y que no es tanto el problema de que la rambla del Albujón llegue cargada de agua a su desembocadura como los nitraros que contienen esos caudales. "Nosotros no podemos interrumpir el ciclo hidrológico natural", señala el dirigente de la Confederación, "lo que hay que frenar no es la entrada de agua al mar Menor desde el acuífero a través de la rambla, lo que hay que frenar es la entrada de nutrientes, que le corresponde a la Comunidad Autónoma".

Díaz Manzanera también se interesó por la estación de bombeo del Albujón, una instalación de riego que extrae su "capacidad hidráulica ponerla a disposición de los regantes", una capacidad que se quiere aumentar. El agua que se capta, señala Urrea, presenta unas características fisicoquímicas complejas que precisan de una mezcla: "Si en un determinado momento la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena considerara que ese agua no la puede utilizar, esa instalación no podría funcionar porque no tiene ese agua una salida".

Que denuncien al Seprona

El secretario general de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Víctor Martínez, ha respondido al presidente de la CHS que si se detecta que los propietarios de las parcelas de regadío ilegal han cortado los precintos de las bocas de riego, lo que debe hacer el organismo de cuenca es “denunciar al Seprona”. Martínez, que sustituía al consejero Antonio Luengo en esta cita al tener otro acto a la misma hora, ha señalado que una gran parte de los expedientes de restitución de las parcelas sin derecho a riego están recurridos ante la justicia y que los plazos de tramitación siguen siendo largos. Aún así, señala que la Consejería está “haciendo sus deberes” pero señala que en esos recursos que los propietarios están presentando también están reclamando responsabilidades patrimoniales a la Consejería por esa obligación que tendría de retornar esas hectáreas a su estado original.