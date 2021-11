Los más de 90.000 funcionarios de las administraciones públicas que hay en la Región verán incrementarse su sueldo un 2% el próximo año, si se aprueba la propuesta del Gobierno central recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. El presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, anunció ayer la revisión salarial prevista, que la Comunidad aplicará a más de 61.000 empleados de la Administración regional y a los profesores de los centros de enseñanza concertados, que tienen las mismas retribuciones.

De los más de 90.000 funcionarios que hay en la Región, otros 16.300 corresponden a la Administración central y cerca de 13.000 trabajan en los ayuntamientos y las mancomunidades, según las cifras recogidas en el Boletín Estadístico del Ministerio de Hacienda correspondiente al mes de enero. El SMS ha renovado unos 2.200 contratos al personal que incorporó como refuerzo por la covid, por lo que se mantiene una plantilla sanitaria similar a la de principios de año, aunque se han producido recortes en Medio Ambiente y en el SEF.

En 2021 los empleados públicos vieron incrementarse su sueldo un 0,9%. La subida del 2% prevista para próximo año quedará lejos del repunte de la inflación, dado que en el mes de septiembre los precios alcanzaban ya un incremento interanual del 4%.

Al igual que ha ocurrido este año, el Gobierno regional mantendrá congelado el sueldo de todos los altos cargos, según anunció ayer López Miras. La congelación se aplicará al presidente, los consejeros, los altos cargos y los asesores.

El presidente adelantó que, si todo va «según lo previsto» este jueves se aprobará previsiblemente el techo de gasto de la Comunidad para 2022, en el que aparecen las cifras básicas de los ingresos y gastos a partir de los cuales se elaboran los Presupuestos de la Administración regional.

Aunque no avanzó su cuantía, ya que «se están ultimando» los detalles, recordó que las cuentas del próximo año no llegarán a los 5.331 millones de este año, que han supuesto un aumento cercano a los 600 millones respecto al año pasado, dado que ya no se mantienen los fondos covid.

López Miras apuntó que este año «va a ser complicado» porque hay «menos recursos del Gobierno central. El sistema de financiación autonómica sigue castigándonos y este año, a la Región de Murcia llega menos presupuesto que en años anteriores y, por lo tanto, tendremos que adaptarnos», subrayó.

Respecto a iniciativas como la de Andalucía de incluir alguna partida en sus presupuestos autonómicos para compensar esta reducción, el presidente señaló que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha dicho que, durante 2022, «se va a mantener en las comunidades autónomas aproximadamente el 40% del gasto generado de forma extraordinaria por la covid». Reprochó al Gobierno de España que «da cero euros a las comunidades para mantener ese gasto extraordinario generado por la pandemia».

Por eso cree que «el desequilibrio que supone para una comunidad infrafinanciada como Murcia es inaceptable» y se quejó de que «es muy difícil cuadrar las cuentas regionales».

También criticó que en lugar de congelar las retribuciones de los altos cargos, «el Gobierno central ha subido el sueldo a los 22 ministros, al presidente del Gobierno y a todos sus asesores».

Por el contrario, el presidente defendió que «estamos en un momento en el que hay que dar ejemplo; propiciar políticas que ayuden a los que más lo necesiten; de desarrollo, crecimiento económico y creación de empleo. Desde luego, los cargos públicos debemos también dar ejemplo, al tiempo que implementamos esas políticas de crecimiento y de creación de empleo», según López Miras.

Apuntó igualmente que, con estas medidas retributivas para los empleados públicos de la Región, con los procesos selectivos que se han convocado en la Comunidad y que están previstos, se va a conseguir que descienda la tasa de temporalidad en la Administración regional en torno a un 6%. A su juicio, «este es el camino que tenemos que seguir».

También señaló que con la subida salarial de los funcionarios, el Gobierno cumple «el compromiso que teníamos con el personal de la Administración regional de 2018». López Miras reconoció igualmente el trabajo que han hecho los trabajadores de la Administración regional durante estos últimos dos años de pandemia «tan difíciles».