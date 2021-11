Ciudadanos quiere aprovechar la tramitación del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia para abrir un debate sobre el modelo territorial en la Comunidad y acabar con el "excesivo centralismo del PP regional", según ha afirmado la coordinadora autonómica del partido, María José Ros.

En su opinión, esta situación "se nota claramente en las bajas inversiones en Lorca, el abandono durante demasiado tiempo del Noroeste o el Altiplano, donde sólo se acuerdan cuando hay elecciones, y la inexplicable ejecución de tan sólo el 2% de los fondos presupuestados en la Comunidad para el Mar Menor".

En Cs consideran que "el mejor lugar" abrir el debate para un nuevo modelo territorial es el futuro Estatuto de Autonomía, tal y como ya anunciado otros partidos como Podemos, que han anunciado una enmienda para que Cartagena y su comarca tengan voz propia en el diseño territorial de la Región, de modo que los gobiernos de la Región de estén obligados a consultar periódicamente, al menos cada ocho años, a los cartageneros sobre el modelo.

Enmienda a los PGE para la Ciudad de la Justicia de Cartagena

Ciudadanos se ha reunido esta mañana con el Decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Antonio Navarro, para analizar la "incomprensible eliminación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 de las inversiones previstas para la Ciudad de Justicia de Cartagena".

"Causa estupor observar que PSOE y Podemos han eliminado esta inversión de 5 millones de euros, que se ha quedado en unos míseros 50.000 euros. La partida parece haberse trasladado a la Ciudad de Justicia de Molina de Segura, algo que no estaba previsto, que ahora aparece dotada con 380.000 euros y que supone una innecesaria afrenta a los cartageneros", ha denunciado Ros. Por este motivo, desde la formación naranja se ha presentado una enmienda en el Congreso para recuperar los 5 millones previstos para la Ciudad de la Justicia de Cartagena.

"No es necesario quitar a Cartagena lo que estaba previsto para construir lo necesario en Molina de Segura, ambas inversiones son necesarias; la justicia en la Región de Murcia, cuya competencia es estatal, está en unas condiciones paupérrimas", ha indicado la lideresa naranja, que añade que buscarán el apoyo del resto de partidos políticos con representación en la Asamblea para que la enmienda de la Ciudad de Justicia de Cartagena salga adelante, "empezando por intentar convencer al PSOE para que no diga que no a sus propias previsiones".