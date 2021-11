Más de 11% de las sentencias dictadas en materia de violencia de género en 2020 en la Región de Murcia fueron absolutorias porque la víctima, pese a haber denunciado, decidió no seguir adelante con el procedimiento judicial y no declaró contra el agresor, tal y como consta en la Memoria de la Fiscalía Superior de la Región de 2021, que incluye datos de 2020. Las mujeres se acogen al denominado derecho de dispensa, un precepto regulado en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal concebido para los testigos que no quieran comprometer con su declaración a un familiar directo, en estos caso su pareja o expareja. En la comunidad murciana se dictaron el año pasado 1.328 sentencias de violencia machista y se incoaron 6.504 procedimientos, según las cifras que maneja el Ministerio Público.

Concha López, fiscal delegada de Violencia de Género en la Región, califica de «problema relevante para lograr una sentencia condenatoria» precisamente este «acogimiento de las víctimas a la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». En este sentido, López detalla que «las víctimas, cuando se produce la agresión o amenaza, solicitan ayuda policial; pero, cuando son informadas de las posibles consecuencias jurídicas para el agresor se niegan a declarar, en ocasiones en el propio atestado, no llegando a formular denuncia, y en la mayoría de los casos en sede judicial o en el acto del propio juicio oral».

En opinión de la fiscal, que desgrana esta circunstancia en la Memoria 2021, «ello parece que es motivado por dos razones: la primera, porque no desean la separación física de sus parejas, que se impondría necesariamente en virtud de la pena de prohibición de aproximación con una hipotética sentencia condenatoria, y la segunda, muy frecuente en víctimas inmigrantes, al no querer una agravación de la situación de la posible irregularidad de sus agresores en territorio español».

«A estas dos razones debería añadirse la razón por excelencia en el ámbito de la violencia de género, que es el miedo de las víctimas a posibles consecuencias negativas para ellas, como represalias por parte del agresor», recalca Concha López.

«Victimización secundaria»

A su juicio, «deberíamos cuestionar el sistema establecido en el trámite de diligencias urgentes que son la mayoría», dado que muchas veces «la mujer, desde que interpone la denuncia hasta que el asunto es incoado en el Juzgado, ha realizado un peregrinaje por diferentes instituciones».

En concreto, «tras la denuncia en sede policial puede que se le haya recibido declaración judicialmente al día siguiente en juzgado de guardia ordinario, para ser citada uno o dos días después en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer que corresponda y, finalmente, ser citada en juicio oral caso de no conformidad muchos días después, lo que no solo es una victimización secundaria, sino motivo muchas veces del posterior silencio en fase de plenario, ya que se va diluyendo su decisión por el transcurso de los días y lo nefasto de tener que asistir diferentes días y permanecer esperando horas en las distintas dependencias u órganos».

Insiste la fiscal en que «sin lugar a dudas, el mayor problema que se presenta para que la acusación pública consiga sentencia condenatoria, aunque existan indicios suficientes de la comisión del delito, es precisamente el silencio» de las víctimas. «Aun existiendo parte de urgencias que acredite las lesiones o un informe forense que establezca la relación de casualidad», al sospechoso se le suelta porque la mujer calla. Además, no hay testigos de la agresión, y «no se considera como tales a los agentes que hayan a la casa por requerimiento incluso de la víctima, aunque realicen inspección ocular de la vivienda en la que no hay más personas que la propia pareja, y aunque quede reflejado en el atestado las primeras manifestaciones de la mujer denunciante», subraya López.

«Síndrome de Estocolmo»

Por su parte, el criminólogo Eduardo Serrano Mayoral apunta que muchas mujeres que sufren violencia machista tienen una «dependencia emocional del agresor, que trae aparejado un sentimiento de culpabilidad de la víctima por haber denunciado». «El agresor se configura aquí como un ‘todo sentimental’ sin el que la víctima puede vivir, se normaliza el maltrato como algo común en la relación», precisa el experto, al tiempo que indica que «la víctima puede orientar su comportamiento hacia el retraimiento y a la docilidad para no molestar a su pareja: una especie de Síndrome de Estocolmo».

El criminólogo murciano también pone el acento en la «dependencia económica del agresor, unido a un bajo nivel socioeducativo propio de estratos sociales más humildes que impide desarrollar habilidades para romper ese ciclo vicioso», así como en el «miedo a represalias mayores, sobre todo cuando hay menores de por medio».

En violencia contra la mujer, la Región se lleva la palma: es la primera comunidad en denuncias por cada 10.000 habitantes en 2017 (con 53,3) y la tercera de España en denuncias por violencia doméstica por cada 10.000 habitantes (con 4,39). En 2020, en el apartado de lesiones y maltrato familiar, constan en Fiscalía 3.060 diligencias previas incoadas, lo que supuso un leve aumento respecto del año anterior, con 2.740. En cuanto a amenazas en el ámbito familiar, constan 133 diligencias previas (109 el año anterior).

«El hecho de retirar la acusación no quiere decir que fuese falsa»

La psicóloga Felipa Gea incide en que «denunciar a un maltratador es un paso muy difícil, por eso mismo lo hace valiente» y hace hincapié en que «debe estar más que claro es que el hecho de haber retirado la denuncia no quiere decir que ésta sea falsa o que estaba mintiendo, sobre todo, teniendo en cuenta que el número de esto es mínimo». «Lo que hay que tener presente es que el proceso que vive una mujer maltratada es muy difícil, lleno de obstáculos y altibajos en su recuperación y desligamiento del maltratador: por lo tanto, en ese camino tan dificultoso, lo que ocurre es que pueden perder las fuerzas para mantener esa denuncia», especifica la experta. «Hay que tener en cuenta que el proceso no es lineal, además de ser complejo, y que normalmente el agresor sigue intentando mantener el vínculo con la víctima y mantener el control sobre ella usando chantajes, amenazas, promesas de cambio, etcétera», comenta Gea.

A su juicio, «lo más importante para que no pasen estos desistimientos es que la víctima se sienta amparada por la Justicia y la ley, que se le preste todo el apoyo psicológico que necesite, que sienta que se la tiene en cuenta… pues, cuanto más fuerte, recuperada y desligada del agresor se siente la mujer, menos posibilidades hay de que retire la denuncia».

«Es muy importante entender esta situación paradójica para poder actuar bien y, especialmente, no enjuiciar o prejuzgar este hecho. Por este motivo, es muy importante reforzar la formación en violencia de género, además de ser importantísimo el refuerzo con el apoyo psicológico, tanto para la víctima como para el asesoramiento a los profesionales».