«Está pasando lo mismo que con las mascarillas». Así explica Miguel, encargado de la Ferretería Murciana de la capital del Segura, lo que está pasando en la Región con la venta de camping gas, bombillas solares, cartuchos de gas butano y hornillos. «Ha habido un aumento brutal de la demanda y se están agotando en los almacenes», comenta. La psicosis por el posible apagón eléctrico que está viviendo toda Europa también ha llegado a las ferreterías murcianas.

Rosalía, al frente de la Ferretería Encarna de Murcia, lamenta que los proveedores ya les hayan aumentado los precios de este tipo de productos. «He llegado a advertir a los clientes de que no tiene sentido de que hagan acopio de estos productos, pero buscan una alternativa a la electricidad», explica. En su caso, si en su pequeño comercio vendían una cocinilla de gas cada tres meses, en esta última semana y media han vendido seis. «Llama mucho la atención porque, en todo caso, estas ventas se produce antes del verano, de cara a hacer excursiones o viajes al campo, pero no en pleno mes de octubre y noviembre», añade.

En la Ferretería Vistalegre también han notado un aumento importante del interés por este tipo de herramientas, «sobre todo después del último fin de semana», cuando lo sacaron en las noticias.

La cadena Bricofermín, con tiendas en Murcia, Molina de Segura y Lorca, también han notado la demanda. «Bajo mi punto de vista, es totalmente irracional, pero la gente mayor se asusta fácilmente de lo que escucha por la radio se quedan más tranquilos si hacen la compra», señalan desde Molina. En el establecimiento de Murcia todavía tienen existencias, «pero los jefes se deberían plantear ya traer más camping gas, linternas de pilas, cocinillas, y fuegos».

Estos comerciantes advierten de que este gran aumento de la demanda lleva consigo un aumento de los precios. «Aún no los he subido, pero cuando reciba nuevos productos me voy a ver obligado a hacerlo», avisa uno de estos comerciantes.

Los jóvenes acuden a las grandes superficies de la capital

Si los clientes más mayores compran en su ferretería de toda la vida, el público más joven opta más por las grandes superficies. Noelia Quesada, responsable de Leroy Merlin Murcia Sur, reconoce que sí han notado un aumento de ventas en las últimas semanas, sobre todo de velas, camping gas y bombillas solares. En su caso, la edad de los clientes oscila entre los 35 y los 55 años. «No quieren decir que es por el apagón pero se nota que sí, porque cuando, por ejemplo, les preguntamos por el estilo de velas, si las quieren más decorativas, nos responden que es ‘por si acaso’».

A diferencia de otros pequeños comercios de Murcia, en Leroy Merlin sí que están teniendo ya problemas con el stock de bombillas solares y en estos momentos tienen dos pedidos para los que no hay existencias.