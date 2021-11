¿ESTÁ MURCIA A LA CABEZA EN INNOVACIÓN EN AGRICULTURA?

El presidente de FECOAM, Santiago Martínez, intervino para hacer su aportación y dijo que «la agricultura es quizá, tras la medicina, el sector que más ha investigado en los últimos años». Martínez afirmó que la Región está a la cabeza en innovación y puso un ejemplo: «He estado en California y no he aprendido nada que no esté implantado en Murcia». Además, pidió al Ministerio que tome medidas para que los agricultores no pierdan su cosecha por fenómenos meteorológicos.

¿ES EL CLIENTE CADA VEZ MÁS EXIGENTE AL COMPRAR PRODUCTOS?

El catedrático de la UPCT Alejandro Pérez considera que los clientes piden cada vez más productos más sostenibles y saludables, y cree que esto es algo que debe motivar al agricultor. Pérez aseguró que «ahora el cliente quiere saber dónde y cómo se produce, y si el cultivo está perjudicando o no al medio ambiente. Quiere saber la huella de carbono de la producción». Por ello, el catedrático destacó la gran importancia de dar soluciones tecnológicas a las necesidades del futuro.

¿CÓMO ATRAER EL TALENTO DE LOS JÓVENES A LA AGRICULTURA?

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo, afirmó que «es importante ser un polo de atracción de jóvenes para que aporten su talento en el desarrollo de tecnología para la agricultura». En este sentido, dijo que «tenemos que ser capaces de sumar esfuerzos. Es una suerte tener en la Región una de las cuatro universidades politécnicas que hay en toda España: la UPCT».

¿HAY QUE POTENCIAR LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA?

Luis Miguel Peregrín, director general de RITEC, cree que hay que hacer todo lo posible para potenciar la colaboración público-privada en la innovación y el desarrollo de tecnologías para la agricultura. Peregrín comentó que «es importante que la investigación aplicada se haga siempre en colaboración con los centros de investigación, tanto de las administraciones como del sector privado». Además, abogó por incorporar a las empresas a los jóvenes que se forman en ellas.

¿SE IMPLICAN LAS EMPRESAS EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES?

Alejandro Pérez, catedrático y profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la UPCT, señaló que «los alumnos, cuando se les explica algo práctico, se interesan mucho. Por eso es también muy importante la ayuda de las empresas para formar buenos profesionales». Por ello, considera que es fundamental potenciar las prácticas de los estudiantes en las empresas del sector de la agricultura y dijo que es «un compromiso social». Además, afirmó que «los alumnos, o tienen vocación o hay que crearles esa vocación».