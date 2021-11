¿Qué balance hace del último año hidrológico?

Ha sido un año atípico, porque empezamos con pocos recursos; luego, con las tormentas, se recuperaron los embalses del Segura y los de la cabecera del Tajo, tuvimos varios meses de nivel 2 y hemos podido salvar todo con normalidad.

¿Cómo afectan los episodios de lluvia torrencial a los regantes?

En la Región, el que llueva nunca es malo. No podemos quejarnos de que llueva, al contrario, nos quejamos de la falta de lluvias. De todos modos, hay momentos en los que las lluvias son demasiado intensas y ocasionan problemas en plantaciones y desajustan los programas, porque en la agricultura está todo medido. Pero repito, nunca nos podemos quejar de que llueva.

¿Qué opina de los recortes al Trasvase Tajo-Segura?

Bueno, lo que a mí me llama mucho la atención es que el Ministerio, dentro de los diferentes niveles que hay para poder enviar agua por el Trasvase, lo primero que hizo, en palabras del secretario de Estado, fue objetivar el nivel 3, de manera que se pueden trasvasar un máximo de 20 hectómetros cúbicos de modo justificado. Pero no lo han cumplido. No tiene sentido que, en los dos últimos envíos, estando a solo 0,3 hectómetros de subir al nivel dos, nos hayan autorizado solo 12,5. No entendemos el recorte. Han alegado que tenemos agua remanente aquí, pero es lo que hemos podido ahorrar para afrontar el nuevo año hidrológico con garantía...

«El precio para riego agrícola no puede ser tan alto, dejaríamos de ser competitivos en cualquier mercado internacional e incrementaría el precio de los productos»

Con agua reservada, necesitan igualmente el agua del Trasvase.

Claro, el acueducto Tajo-Segura es la principal arteria que aporta agua a esta Región, además es agua de calidad, que no contiene boro. Es la que nos permite reutilizar las aguas de las depuradoras. Si no tuviéramos agua del Trasvase, no podríamos usar las aguas regeneradas, porque algunas son muy salinas y no son aptas para riego, además de contener un alto contenido en boro. O tenemos agua del Trasvase que nos permita utilizar las demás con mezcla, o lo demás es inviable.

Y uno de los retos de futuro es, precisamente, garantizar la disponibilidad de recursos hídricos para la agricultura. ¿Qué acciones se lleva a cabo la Comunidad de Regantes de Cartagena para contar con reservas de agua?

Tenemos pocas herramientas a nuestro alcance. Lo de menos sería construir una desaladora de agua de mar, pero necesitamos las concesiones de la Administración. Desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, lo que hemos hecho este año y el anterior, años en los que ha llovido y hemos podido guardar agua, ha sido utilizar agua desalada de Torrevieja, pagada por adelantado, para tener una garantía. Si no, habríamos tenido escasez: este mes, del Trasvase nos han llegado 1,2 hectómetros y hemos regado 7. El agua del riego es escasa, hay que optimizarla al máximo. Ese es el camino a seguir, no nos queda otro. Ese y el de aprovechar las tecnologías a nuestro alcance para seguir avanzando de manera sostenible.

La modernización es importante en su actividad.

Mucho. Hay que servirse de la innovación y de la tecnología para ser más sostenibles. Pero, aunque necesitamos mejorar la técnica, no hay que cambiar el modelo de agricultura. El que usamos, la agricultura de precisión, es el que debemos usar. De hecho, si alguien conoce algo más avanzado, que nos lo diga, que lo implantaremos al momento.

¿Qué medidas se están tomando desde su Comunidad de Regantes para garantizar la compatibilidad de su regadío con la protección medioambiental del Mar Menor?

Nosotros, con anterioridad a esta situación, fuimos la primera gran comunidad de regantes en modernizar toda la red de distribución para optimizar al máximo el uso del agua. El riego que hay en nuestra Comarca es el más avanzado del mundo; no lo decimos nosotros, lo dice todo el mundo que nos conoce y nos visita. Por eso yo sostengo que, si nuestro riego no es sostenible, no hay ninguno sostenible.

Por otro lado, pusimos en marcha actuaciones para hacer un seguimiento mensual que nos permitan controlar la calidad del agua; tenemos un proyecto, desarrollado junto a la Universidad Politécnica de Cartagena, gracias al cual hemos implantado en el suelo 55 sondas que nos permiten controlar que estas aguas no se vayan al acuífero. Con ese mismo objetivo se están instalando 500 puntos de control a través de un proyecto que llevamos a cabo junto a la Consejería de Agricultura y que validará el IMIDA.

¿Cómo se adaptan los agricultores a las nuevas políticas verdes?

Yo siempre lo digo y lo recalco: los principales interesados en conservar el medio, el suelo, son los agricultores. En ello les va su modo de vida y su patrimonio. Pero las políticas verdes necesitan un período de adaptación, no se pueden hacer de la noche a la mañana. Esto no es un jet que gira rápidamente, es un transatlántico, que para virar necesita tiempo.

También hay que mirar el coste económico... Hay que encontrar un equilibrio, no puede ser ni todo economía ni todo política verde, sino equilibrarlo para llevar a cabo una transición justa, no ideológica como nos pretenden imponer.

«No entendemos el recorte del Trasvase. Nos han llegado 1,2 hectómetros y hemos regado 7. Si no tenemos agua del Trasvase, no podemos aprovechar las aguas regeneradas»

¿Cuentan con ayudas suficientes por parte de la Comunidad?

La agricultura en la Región de Murcia y, sobre todo, en la Comarca del Campo de Cartagena, es una de las menos subvencionadas. Pero, en cualquier caso, las subvenciones que existen gracias a la PAC y a los Fondos de la CARM son, en definitiva, financiaciones para los procesos productivos. Aquí no se subvenciona a alguien porque tenga una plantación, sino porque aplica nuevas técnicas más eficientes, lleva a cabo inversiones productivas, apuesta por la modernización de su riego, etc.

Para terminar, ¿qué reclamación urgente hacen desde la Comunidad de Regantes de Cartagena?

Hace tiempo que decimos que la desalación de agua de mar se estaba considerando como un recurso complementario, pero actualmente, con el alza de los precios de la energía, ya no es soportable. Ahora nos piden 80 céntimos por el metro cúbico, y eso es una barbaridad. El precio para riego agrícola no puede ser tan alto, dejaríamos de ser competitivos en cualquier mercado internacional. Y, lógicamente, el mantenimiento de la agricultura con esos precios del agua incrementaría los precios de los productos, y dudo que las economías domésticas puedan soportarlo.

¿Cuál sería la solución?

La única solución en este país sigue siendo la misma: interconectar cuencas, traer agua de la España húmeda a la España seca. Y hay que construir nuevos embalses; porque somos el doble de ciudadanos y los usos del agua han cambiado, se utiliza más agua, pero las grandes infraestructuras siguen siendo las mismas que hace 40 años. Debemos solucionar ese déficit de infraestructuras.

Más sobre la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena

Web: https://www.crcc.es/

Dirección: P.º Alfonso XIII, 22, 30201 Cartagena, Murcia

Teléfono: 968 51 42 00