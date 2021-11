Las discrepancias existirán en cuanto a plazos y urgencia de determinadas medidas, pero tanto la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, han prometido recuperar el Mar Menor: «Y lo vamos a hacer juntos». La segunda reunión entre ambos mandatarios después de la muerte de decenas de miles de peces en la laguna este verano sirvió a la titular para la Transición Ecológica para presentar a la Comunidad su plan de actuaciones en la laguna, unas medidas que «llegan tarde» para el Gobierno regional.

Miras destacó tras la cita que ve «positivo» cualquier medida que llegue para recuperar la laguna pero se encargó de rebajar la importancia del proyecto ministerial asegurando que gran parte de este ya venía recogido en el plan Vertido Cero del anterior Gobierno central del PP y en la ‘Estrategia de Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Sistema Socio-Ecológico del Mar Menor y su entorno’ que el Gobierno regional aprobó en marzo de 2021.

Este plan del Ministerio, señaló Miras, «solo habría que complementarlo» a la estrategia de gestión de la Comunidad, ya que el «trabajo está adelantado», en concreto que muchas de las medidas recogidas en dicho proyecto regional ya cuentan con la evaluación ambiental aprobada, destacan fuentes de la Comunidad. El presidente, preguntado por la prensa, no valoró con qué actuaciones propuestas por Ribera está en desacuerdo ya que estas eran muchas y no había dado tiempo a analizarlas «en detalle».

La ministra ha respondido que desconoce estas actuaciones aprobadas por la Comunidad pero incide en que los próximos meses ambas administraciones van a dar pasos conjuntos para lograr «una colaboración total».

Respecto al presupuesto fijado para cada actuación, Ribera ha señalado que «cada céntimo de euro» asignado a estas medidas está recogido en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 con extensión a 2023. El presidente del Ejecutivo Regional, que había criticado al Gobierno central la ausencia de dinero en las cuentas del próximo año para el Mar Menor, señaló al respecto que no tiene más que «creerlo, confiarlo y trabajar juntos para que se destine lo antes posible a las actuaciones».

Miras y Ribera se muestran de acuerdo en que desmantelar los regadíos ilegales en el Campo de Cartagena y frenar los caudales que llegan a la laguna con nitratos desde ramblas como el Albujón son las «actuaciones prioritarias que debemos abordar». El compromiso del Ministerio es cortar el suministro de agua precintando las bocas de riego en las parcelas de regadío ilegal en un plazo de cinco meses, ya que el desmantelamiento de estos terrenos, señala, no corresponde por competencias a la Confederación Hidrográfica del Segura. La Comunidad celebró por su parte que Transición Ecológica reconociera que tiene estas competencias que, según el Ejecutivo, había negado otras veces.

Ribera manifestó al respecto que «buscar el modo por el que menospreciar el esfuerzo y trabajo de los demás para poder, por esa vía, justificar la falta de actuación de uno mismo me parece una cosa de mucha pequeñez que no contribuye a nada. Prefiero no entrar al trapo de esa valoración que se autodescalifica por sí misma».

La ministra volverá tras las navidades y se reunirá con los alcaldes ribereños

El presidente regional Fernando López Miras celebró ayer que la ministra Teresa Ribera se comprometiera a visitar la Región de Murcia cada tres meses para que ambas administraciones estudien la evolución de las medidas para recuperar la laguna.

La intención de la ministra es regresar tras el periodo de Navidad para analizar las actuaciones que han llevado a cabo ambas administraciones y corregirlas si fuera necesario. Para entonces, la ministra espera reunirse con los alcaldes de los municipios ribereños, como ya hizo en su última visita en agosto, ya que los considera «fundamentales» para llevar a cabo cualquier actuación a nivel local.

Los regidores del Partido Popular habían criticado quedarse fuera de la agenda ministerial para este jueves cuando sí los había recibido en agosto.