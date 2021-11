El presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM), Santiago Martínez, ha reclamado este jueves al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, de producirse expropiaciones en la franja de 1.500 metros del litoral del Mar Menor, los agricultores sean indemnizados.

Martínez ha reaccionado así tras participar en un encuentro celebrado en Murcia donde la ministra del ramo, Teresa Ribera, ha presentado el 'Marco de Actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor'.

"He preguntado si habrá indemnizaciones por expropiar, si aquel agricultor que tenga que dejar de cultivar dentro de la franja de los 1.500 metros será expropiado e indemnizado", ha puntualizado, tras indicar que muchos de estos profesionales tienen deudas con entidades financieras y "una familia con hijos a los que darles de comer".

A todos ellos, ha dicho, el Gobierno "tendrá que buscarle una solución, no decirle aquí no se puede producir y no queremos saber nada de usted".

Por otro lado, el representante de FECOAM ha indicado que "indudablemente hay puntos de vista en los que no coincidimos" con el Ministerio, si bien ha matizado que "lo más importante" es que Ribera "ha dicho de una forma reiterada que tienen que ponerse de acuerdo la administraciones estatal, regional y local para que esto se solucione".

"No hay forma de arreglar esto si no hay coordinación y una igualdad de actuaciones entre las tres administraciones", ha dicho Martínez, para asegurar que desde el sector que representa "admitimos nuestra pequeña culpa que tengamos".

Asimismo, ha señalado que, durante la reunión, ha aprovechado para informar a la ministra del "proceso que tenemos ya tres años y medio de la desnitrificación en origen", una actuación que la responsable del MITECO "ha visto bien, pero lo están estudiando".