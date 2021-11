El sindicato de enseñanza Sterm-Intersindical ha denunciado este miércoles que hay institutos de la Región de Murcia en los que la consejería de Educación y Cultura no ha ocupado las vacantes de profesores de Latín y Griego desde el inicio del curso. Sterm-Intersindical ha advertido sobre las consecuencias negativas de esta actuación de la consejería, puesto que el alumnado no recibe clases sobre esta materia y el centro se ve obligado a reorganizar al profesorado para atender a las clases que no tienen ningún docente asignado.

Para el portavoz de este sindicato, José Manuel Fernández, se ha llegado a esta situación debido al «continuo asedio» que han sufrido las enseñanzas de Humanidades y, en especial, el Latín, el Griego y la Cultura Clásica. Padres del instituto Alquibla de Murcia ya habían protestado semanas atrás debido a que en los sucesivos actos de adjudicación de vacantes no se conseguía cubrir la plaza para Latín.