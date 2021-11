La falta de proyectos nuevos en obra pública en los últimos años ha golpeado duramente al colectivo de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia, formado por cerca de 500 profesionales colegiados. Al estallido de la pandemia y sus consecuencias para la economía nacional y regional se suma la tendencia a la baja de las inversiones desde la crisis del 2008. De hecho, según el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, aproximadamente un 15 por ciento de los ingenieros murcianos se han visto obligados a emigrar a otros países o a trasladarse a otras comunidades para poder ejercer su profesión y encontrar un empleo. Otro porcentaje, menos numeroso, se ha reconvertido y ha encontrado salidas por la vía educativa.

El decano del Colegio, Manuel Jódar, explica que «la obra pública ha descendido mucho, y muchos es verdad que salen fuera de la Región, otros encuentran en otros sectores, como el inmobiliario o el logístico, una salida ya que son espacios donde también necesitan este tipo de profesionales, por suerte la carrera de ingeniería tiene una gran capacidad de reciclaje».

En cualquier caso, el decano aclara que no todos los ingenieros se marchan por la falta de trabajo, ya que intervienen otros factores. «Hay momentos en los que se invierte muchísimo en obra pública en otros países y se requieren muchos ingenieros», indica Jódar.

Recuerda que la Región ha sufrido históricamente una acumulación importante de déficit de inversión y señala, sobre todo, a la falta de inversiones estatales. «A nivel regional tenemos unos márgenes de inversión muy limitados, y no es comparable a la capacidad que tiene el Estado», señala Jódar, que recuerda que «ahora no, por la situación que ha generado la pandemia, pero no hace mucho se estaban estableciendo planes de inversión muy importantes en Sudamérica».

Según Jódar, los ingenieros tienen muchas de sus esperanzas puestas en los fondos Next Generation, «hay muchos temas vinculados al medio ambiente, al agua, temas energéticos, por lo tanto hay muchos fondos ligados a nuestro campo de acción». El decano recuerda que el papel del Colegio en lo que respecta a la llegada de estos fondos europeos es de «difusión y asesoramiento a los colegiados y a las empresas».

Otro motivo para la esperanza es la tendencia a nivel global de cumplir con los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según Manuel Jódar, por un lado el mundo sigue tendiendo a la concentración de personas en grandes ciudades, «y por otro queremos que sean ciudades inteligentes y sostenibles con infraestructuras verdes». Para ello, en su opinión, será necesario contar con planes de desarrollo en el que intervenga la ingeniería asociada a la ciudad. También recuerda que una parte de esos fondos irán destinados a las obras e infraestructuras del Corredor Mediterráneo.

Muchas de las reivindicaciones del Colegio de Ingenieros de Caminos son también compartidas por la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Región de Murcia y se pusieron de manifiesto el pasado mes de junio, cuando se celebró su Asamblea General en la que se aprobó la gestión del ejercicio 2020.

Carlos Martín de Nicolás: "Es más fácil que te desarrolles profesionalmente en el exterior"

Carlos Martín de Nicolás es ingeniero de Caminos y lleva ya ocho años trabajando en Arabia Saudí.

¿Oriente Medio es un buen destino para los ingenieros?

En estos momentos, Arabia Saudí es un país que está invirtiendo muchísimo y tiene grandes proyectos como Neom, una megaciudad futurista con las últimas tecnologías al norte del Mar Rojo. También hemos trabajado en el metro de Riad... Tenemos muchos proyectos distintos e importantes.

España invierte poco en obra pública.

La inversión en obra pública no se ha llegado a recuperar desde la crisis de 2008; ha subido muy poquito en los últimos años. Si en el año 2006 se invertían cerca de 45.000 millones de euros al año ahora se invierten unos 5.000.

Conocerá muchos casos como el suyo.

En Typsa somos 200 personas en Arabia Saudí y 40 son españoles.

¿No le queda otra al ingeniero que hacer las maletas?

La verdad es que si te quieres desarrollar profesionalmente o trabajar en grandes proyectos, pues es mucho más fácil en el exterior, a pesar de que supone un gran sacrificio personal. El sector de la obra pública en España está muy castigado, por la falta de inversión pero también por los concursos y subastas que se hacen a precio para intentar abaratar el coste de todo.

¿Qué mensaje enviaría a los dirigentes políticos nacionales?

Invertir en obra pública genera un valor a futuro, son infraestructuras al servicio de la sociedad y eso repercute en el bienestar y en el desarrollo económico futuro. Es una inversión que siempre se recupera. España tiene maravillosas infraestructuras pero se ha abandonado un poco tanto la generación de nuevas como el mantenimiento de las que existen.