No cabe duda de que la agricultura es uno de los pilares básicos de la economía en la Región de Murcia. Como consejero de esta materia, ¿cómo valora la situación actual del sector?

Nos encontramos ante una situación complicada que pasa por hacer frente a la escasez hídrica, el incremento de los costes de la energía y las materias primas o el aumento de las exigencias a los agricultores y ganaderos. También tenemos que hacer frente a aquellos que, por total desconocimiento, centran sus esfuerzos en atacar y desprestigiar a nuestro sector agrario. Sin embargo, frente a eso, contamos con el mejor capital humano, el mejor clima, los mejores productos y los avances más novedosos que nos permiten combinar tradición e innovación para conseguir el mejor sabor de nuestros productos.

¿Hacia dónde cree que va encaminado el sector?

A pesar de las dificultades a las que se enfrentan, en la Región de Murcia tenemos la suerte de contar con un sector agrario puntero, modélico y ejemplar. Lo pudimos comprobar durante la pandemia, cuando no dejaron de trabajar ni un solo día para abastecer a los mercados de toda Europa. Y todo ello sin dejar de innovar, de invertir en investigación y desarrollo, lo que les ha permitido seguir mejorando las cifras de producción y exportación. Una realidad que nos hace ser muy optimistas de cara al futuro, ya que contamos con el reconocimiento y el cariño del consumidor nacional e internacional, que identifican a la Región de Murcia como la Huerta de Europa y que demandan nuestros productos por su calidad.

Uno de los aspectos clave del futuro del sector pasa por la producción sostenible. ¿Cree que, a nivel general, este tipo de agricultura está lo suficientemente potenciada por parte de las administraciones?

A nivel nacional e internacional, todavía queda mucho por progresar, ya que todavía seguimos viendo cómo en algunos puntos se emplean técnicas que hay que mejorar o adaptar si se quiere implementar una producción 100% sostenible con nuestro entorno. Y es ahí donde la Unión Europea debe incidir en sus políticas futuras.

¿Y en la Región de Murcia?

Si hablamos de la Región de Murcia podemos presumir de contar con una agricultura y una ganadería sostenible, que compatibiliza su actividad diaria con el cuidado del medio ambiente y que ha modificado su actividad a fin de ser totalmente sostenibles en el uso de los recursos, el impulso de la economía circular, la mínima afección a la naturaleza, y todo ello sin reducir la calidad de los productos que se obtienen.

Inevitablemente, hablar de agricultura hoy día en la Región implica hablar del Mar Menor... ¿cree que un cambio en el modelo de agricultura actual ayudaría a la recuperación de la laguna?

La agricultura de la Región de Murcia no necesita cambiar de modelo, porque nuestro modelo agrícola ya cambió hace muchos años y es, sin ningún tipo de dudas, el más sostenible de España y referencia a nivel europeo. Nuestras exigencias a nivel medioambiental son superiores a las que se aplican en otros puntos, y nuestros agricultores y ganaderos han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, entendiendo que el desarrollo no es posible si no se aborda desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Precisamente el sector agrario del entorno del Mar Menor tiene un enorme compromiso con el ecosistema y podemos ver cómo la agricultura 4.0 impera en los cultivos, con el uso de sondas de humedad, la reducción del uso de fertilizantes, la implantación de barreras vegetales, la rotación de cultivos o los invernaderos inteligentes, entre muchas de las medidas que se vienen aplicando.

En la mesa del próximo día 5 también se hablará de las tecnologías de I+D para la creación de nuevas variedades y desarrollo de nuevas tecnologías en la agricultura. ¿Cuál es la inversión de la Comunidad para innovar en el sector agrario?

La inversión del Gobierno regional, fruto del compromiso del presidente López Miras, es muy diversa en función del área a la que se destinan. A modo de ejemplo, podemos destacar las actuales convocatorias para la modernización de regadíos, ayudas para jóvenes agricultores y ganaderos, ayudas para el mantenimiento o ampliación de agricultura ecológica, modernización de explotaciones o asesoramiento a explotaciones agrarias y ganaderas. Todas ellas suman en la actualidad cerca de 80 millones de euros que se invierten directamente en la actividad agrícola y ganadera y que se transforman en oportunidades para el sector, mejoras para sus explotaciones y la calidad de los productos.

A ello se suma, como muestra de nuestro firme compromiso con la innovación, la inversión de 1,5 millones de euros para la instalación de 1.000 sondas de humedad en el Campo de Cartagena, que permiten conocer el aporte exacto de agua o nutrientes que debe recibir un cultivo en cada momento.

¿Cuáles valora como inversiones más urgentes a realizar en el sector agrario de la Región?

En la actualidad venimos reclamando al Gobierno de España que defienda una Política Agraria Común que sea justa y equitativa con todas las regiones españolas, que no perjudique a los ganaderos y agricultores de la Región de Murcia. Tenemos por delante un nuevo periodo donde se va a exigir al sector agrario un gran número de inversiones y cambios en su actividad. Pasos necesarios para ser más sostenibles y que, aquellos que aún no lo hacen, tengan una producción más verde. Pero todo ello necesita ir acompañado de ayudas suficientes y efectivas, destinadas directamente a esas inversiones y que no supongan un aumento de los costes para los profesionales, ni un incremento de los precios al consumidor.

¿Qué proyectos de los que lleva a cabo su Consejería para potenciar la agricultura regional le gustaría destacar?

Son muchos y muy diversos los proyectos que merecen la pena destacar, como he dicho anteriormente con todas aquellas inversiones que estamos realizando en favor de la sostenibilidad del sector, pero merece la pena poner de relevancia la apuesta que se está realizando en favor de la innovación, tecnificación, e investigación. Tenemos claro que todo pasa por la transferencia de conocimiento y, para ello, en la Región contamos con 99 centros de investigación, 130 grupos de investigación públicos y privados, y más 500 investigadores que centran su actividad directamente en el sector agrario. Es lo que nos permite hablar de agricultura sostenible de precisión para alcanzar la excelencia en la gestión del ciclo del agua. Lo que investigamos en los laboratorios, lo aplicamos en los cultivos.

Pero además es digno de mencionar también que todo ello no serviría de nada si no contáramos con el impulso y la dedicación de nuestros agricultores y ganaderos. Es eso lo que nos permite diferenciarnos de otros puntos de España o de Europa, el plus de calidad de unos productos que nacen del cariño, el esmero y la constante evolución de sus profesionales.