Solo el 1,9% de los niños de la Región de Murcia accede a la beca de comedor, el porcentaje más bajo de toda España, según un informe de Save The Children, aunque hay cuatro comunidades (Islas Baleares, Asturias, Navarra y Extremadura) que no aportan datos. Desde la ONG denuncian que el Gobierno regional "no está haciendo el esfuerzo que requiere" cubrir esta necesidad en una comunidad en el que un 25% de la población se encuentra en riesgo de pobreza, según datos de 2020 facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Save The Children cree que la Comunidad se equivoca al fijar el umbral de renta para acceder a las ayudas de comedor en 8.777 euros anuales para una familia de cuatro miembros cuando se considera que una unidad familiar formada por dos adultos y dos niños se encuentra en riesgo de pobreza si tiene una renta anual inferior a 18.909 euros.

"En otras comunidades también gobernadas por el Partido Popular, como Galicia, el importe máximo no superable para optar a la beca en una familia de cuatro personas es de 28.000 euros" comparan desde la ONG, que manifiesta que "al poner la Región de Murcia un límite tan bajo, ni siquiera pueden optar a las ayudas niños que lo necesitarían".

Por su parte, desde la Consejería de Educación responden que "lo importante es la cantidad que se destina a estas becas y a cuanta gente llegan" y destacan que la Comunidad invierte más de cuatro millones de euros en 6.000 ayudas asistenciales de comedor para los alumnos "que de verdad lo necesitan".

Afirman que la comparación con otras comunidades autónomas "no tiene sentido" porque "por desgracia el nivel de renta en la Región no es muy alto". Además, insisten en que desde hace unos años se produce un incremento "progresivo y continuado" del umbral de renta para acceder a estas becas, que se establece con respecto al valor oficial para el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (PREM).

La cobertura de estas ayudas, muy desigual en el territorio español

Atendiendo a los datos del informe de Save The Children 'Garantizar el futuro de los niños y niñas: cómo acabar con la pobreza infantil y la exclusión social en Europa', la cobertura de las ayudas de comedor es muy desigual en el territorio español. Así, la cobertura de las becas de comedor oscila desde el 1,9% de los niños y niñas de la Región de Murcia, hasta el 25,2% en Canarias.

En este sentido, Save the Children propone la introducción de una enmienda en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que amplíe la dotación de las ayudas de comedor en 100 millones de euros y promueva el acceso a comedor escolar gratuito hasta llegar en cuatro años a todos los niños y las niñas bajo el umbral de la pobreza, acordando ese último como el umbral estatal mínimo de renta para acceder a estas ayudas.

Uno de cada tres niños españoles vive por debajo del umbra de pobreza

España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil, con un 31,3%, solo por detrás de Rumanía y de Bulgaria, según el informe de Save The Children. Así, según el estudio, uno de cada tres niños y niñas españoles vive por debajo del umbral de pobreza (60% de la mediana de la renta nacional), sufren carencia material severa o viven en hogares con baja intensidad de empleo.

Si bien, el documento, que analiza 14 países europeos, revela que ningún país del continente está libre de la pobreza infantil. Según precisa Save The Children, actualmente, casi 20 millones de niños y niñas en toda Europa viven en situación de pobreza o exclusión social, un dato que se había visto reducido en los últimos años pero que ha vuelto a aumentar en 2020 por la pandemia del coronavirus.

La organización indica que antes de la pandemia del coronavirus, 18 millones de niños y niñas, aproximadamente una de cada cuatro, crecían en riesgo de pobreza o exclusión social en toda la UE y tras la crisis de la COVID-19 esta cifra, que ya ha alcanzado los 20 millones, puede aumentar todavía más si no se toman medidas urgentes.

El informe constata que los niños y niñas que crecen en familias monomarentales o numerosas, de origen migrante, con discapacidad, pertenecientes a una minoría étnica y de zonas rurales o desfavorecidas se encuentran entre los más afectados por la pobreza.