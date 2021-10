La inestabilidad laboral que ha generado la pandemia no solo ha empeorado las condiciones laborales de los jóvenes murcianos, sino que ha obligado a muchos a volver a casa de sus padres, después de haberse independizado. Es el caso de Jesús Alcolea, presidente del Consejo de la Juventud del municipio de Murcia, quien explicó que las posibilidades de independencia se han endurecido y no permiten pagar una casa en solitario. «Tienes que echarte pareja para emanciparte», apuntaba con ironía. Jesús Alcolea se queja de que, además del encadenamiento de contratos al que se ven expuestos los jóvenes, también se encuentran con que «se les contrata por menos horas de las que están echando en realidad», dado que muchos tienen una jornada reducida, que en la práctica no se cumple. Su conclusión es que es imposible pensar en tener un empleo estable. «Hay que estar años con contratos eventuales. Hecha la ley, hecha la trampa», asegura.

No obstante, se lamenta de que es muy difícil encontrar un empleo fijo, por lo que «te tienes que conformar con ir enlazando contratos temporales y así no puedes pensar en comprarte una casa. Sin un contrato indefinido que te dé estabilidad es imposible. Todo se va retrasando, mientras que nuestros padres con 25 o con 30 años sí podían independizarse. Con la covid, yo he tenido que volver a a casa de mis padres».

Por su parte, el secretario general de CC OO, Santiago Navarro, coincide en que los jóvenes no solo llegan a superar los 15 contratos a lo largo de un año, sino que «a veces los contratan por dos o por cuatro horas, aunque trabajan muchas más». También apuntó que parte de los empleos de corta duración que aparecen en las estadísticas del SEPE corresponden a los trabajadores del sector agroalimentario, de la hostelería y del comercio. Criticó igualmente el incumplimiento de las jornadas recogidas en los contratos y dijo que la Inspección de Trabajo debería volcarse en controlar los abusos en los empleos a tiempo parcial y en la temporalidad.

Navarro recordó la situación de los repartidores que trabajan para plataformas como Glovo y alertó de que algunas empresas siguen buscando atajos para no cumplir la sentencia del Supremo que les obliga a hacerles contratos laborales, en lugar de tenerlos cotizando como autónomos. «En Cataluña han hecho una huelga», advirtió.

Antonio Jiménez, secretario general de UGT, calcula que «para crear un empleo hacen falta 103 contratos temporales», dado que «en 2019 se firmaron 986.736 eventuales, mientras que solo se crearon 9.550 empleos asalariados, según la EPA. En la Región existe un altísimo nivel de rotación laboral. Lo evidencia la contraposición de los datos de contratación con la creación de empleo estable».