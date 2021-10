La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (FROET) entregó el pasado 21 de octubre sus Premios del Transporte 2020 a las empresas y profesionales del sector Aracil Bus, Patricio Bas Hernández, Transportes El Mirador (Miratrans), Transportes Carretillas 24, y Europea de Contenedores. A su vez, concedió dos Menciones Especiales a Crisanto Lorente Martínez (a título póstumo) y a Cruz Roja Española.

La ceremonia de concesión de los galardones, que contó con la intervención del presidente de FROET, Pedro Díaz, tuvo lugar tras la Asamblea General de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia.

Los premios valoran la trayectoria y el esfuerzo de quienes ha destacado por mejorar su actividad

Los Premios del Transporte de FROET valoran la trayectoria y el esfuerzo de quienes, durante el pasado año, han destacado por su empeño en mejorar su actividad y fomentar el crecimiento del sector del transporte en la Región de Murcia.

De esta forma, la patronal regional del transporte reconoce la labor desarrollada por las empresas que realizan alguna de las actividades integradas en la federación, como son transporte de mercancías, viajeros, paquetería, operadores logísticos, mudanzas y agencias de viaje.

Asistieron al acto, que clausuró el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga; diversas autoridades como el alcalde de Molina de Segura, Eliseo Cantó; y el rector de la Universidad de Murcia, José Luján.

Por la parte empresarial, acudieron el presidente de Croem, José María Albarracín; el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel Gómez Abad; y la presidenta de COEC, Ana Correa, entre otros.

Por otra parte, la Asamblea de FROET aprobó por unanimidad de los asistentes, los presupuestos de la Federación, así como de FROET Servicios S.A.U. para el ejercicio 2022. Durante su intervención, el Secretario General, Manuel Perezcarro repasó los asuntos de relevancia que más preocupan en este momento al transporte murciano.

Informó sobre las negociaciones del Comité Nacional con el Ministerio de Transportes para profundizar en los acuerdos del año 2020. La mayoría de los puntos del decálogo firmados por Transportes no se ha negociado aún, excepto la Ley de Morosidad que ha sido publicada recientemente. La carga y descarga, regulación de los tiempos de espera, el incremento de pesos y dimensiones, la adecuación de áreas de descanso seguras para los conductores, son puntos que están en una vía muerta.

Para Perezcarro, el sector del transporte de mercancías por carretera «pinta poco» para el Ministerio de Transportes y para su Ministra, que no se ha dignado aún a recibir a representantes del sector. En cuanto al incremento del precio de gasoil producido en los últimos meses, el Secretario General apuntó que las empresas de transportes deben repercutir el incremento de los costes a sus clientes ya que, de no ser así, muchas empresas no serán rentables.

Empresas premiadas

Aracil Bus S. L.

Esta empresa de autobuses, con sede en la localidad de Abanilla, fue fundada en 1996 por Antonio Luis Aracil Salar. Dedicada el transporte de viajeros regular, discrecional, de trabajadores, escolar e internacional, dispone de una flota de 39 autocares y 81 trabajadores. Cuenta con aparcamiento, taller y surtidor de carburante, además de las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, y UNE 13816.

Patricio Bas Hernández

Hay que remontarse a 1982, a la antigua Ciudad del Transporte de Murcia, cuando este autónomo consiguió consolidar su trayectoria haciendo la ruta Murcia-Cartagena, ubicando una delegación en la ciudad portuaria. Actualmente, Patricio Bas Hernández sigue realizando la labor de distribución de mercancía, conjuntamente con sus hijos. Dispone de 4 vehículos rígidos y 5 trabajadores.

Miratrans S. L.

Dedicada el transporte frigorífico y radicada en San Javier, esta empresa familiar nació en 1995 con la compra de dos unidades Volvo, ante la necesidad de transportar sus productos. cuenta con 125 remolques, 135 trabajadores y unas instalaciones de 12.000 m2 con lavadero, taller Y surtidor. Tiene las certificaciones IFS-BRC, seguridad alimentaria, Plan de Igualdad, y ha realizado inversiones en localización de flotas.

Transportes Carretillas 24

Fundada en 2016, es un ejemplo de cómo un autónomo, Antonio Javier Rodríguez, logró transformar sus inicios con un camión rígido haciendo repartos de paquetería, en una empresa que cuenta con 61 trabajadores, 26 remolques, 21 rígidos y 4 ligeros, además de unas instalaciones de 1.000 m2 en Monteagudo, con aparcamiento, lavadero, taller y oficinas. También dispone de las certificaciones ISO 9001 y ISO 14001.

Euconsa S. A.

Constituida en 1988 de la mano de la experiencia adquirida por sus fundadores en el transporte de mercancías peligrosas y cisternas, esta empresa de El Palmar fue una de las primeras del país en apostar por el sistema intermodal para el transporte de productos químicos. Desde entonces, se ha convertido en un operador especializado. Cuenta con 29 cisternas, 93 remolques, 59 cabezas tractoras, y 120 trabajadores.

Menciones especiales

Cruz Roja Región de Murcia

En agradecimiento a la labor humanitaria que realiza en sus distintos ámbitos de actuación y, sobre todo, por la “deuda histórica” del sector del transporte con esta organización no gubernamental, la cual ha salvado miles de vidas, cuando en una España en blanco y negro, los transportistas, conductores de autobús y ciudadanos eran atendidos en los puestos de socorro.

Crisanto Lorente

Con esta distinción FROET ha querido reconocer los méritos y circunstancias especiales apreciadas en la trayectoria de este empresario, símbolo de toda una vida de dedicación a la actividad del transporte de viajeros por carretera. Lorente destacó por su participación en esta federación, y ha sido un ejemplo de desempeño profesional, pero sobre todo por sus valores como persona.

Más sobre FROET

Web: https://www.froet.es/

Teléfono: 968 340 100

WhastApp: 626494149

Email: froet@froet.es

Dirección: Centro Integrado de Transportes de Murcia. Edf.FROET s/n, 30169 Murcia