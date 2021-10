El próximo septiembre empezarán a llegar los primeros cambios que la nueva ley educativa estatal, la Lomloe, introduce en las aulas españolas. De una manera u otra, las modificaciones se notarán en todos los niveles, si bien los cambios más comentados son los que llegan a la etapa postobligatoria del Bachillerato, la tradicional vía de acceso a la universidad, sin olvidar el pase directo que supone para estudiar un grado superior de FP.

Los alumnos de Bachillerato podrán pasar de 1 º a 2 º con un máximo de dos suspensos y obtener el título con una materia pendiente en determinadas condiciones, una etapa en la que se mantienen los exámenes de recuperación y que de modo excepcional se podrá cursar en tres años. Así se refleja en el borrador de real decreto elaborado por el Ministerio de Educación que regula las enseñanzas mínimas de Bachillerato y que ha enviado a las comunidades autónomas para que realicen sus aportaciones. Las modificaciones introducidas en el currículo se implantarán para el primer curso en el curso 2022-2023 y para el segundo, en 2023-2024.

La meta de la etapa no será «la mera adquisición de contenidos», sino aprender a utilizarlos para solucionar «necesidades encarnadas en la realidad», según explica el documento. El texto afirma que para titular Bachillerato y tener la opción de hacer Selectividad con una materia suspensa, los alumnos tendrán una serie de requisitos: no debe haber faltas de absentismo en su expediente, deben tener una media de un cinco o más, haberse presentado a todos los exámenes y superar los objetivos de la etapa. «Necesitamos que queden bien reflejadas las pautas para que un alumno titule», reclama Isabel Satuno, presidenta de la Asociación de Directores de Secundaria, una serie de criterios comunes para que no pueda existir subjetividad en la decisión de los profesores.

Para Clemente Hernández, presidente de ANPE Murcia, que «se planteen estas facilidades a los alumnos que cursan Bachillerato no es la mejor manera de estimular. De una forma u otra se alivia o atenúa el esfuerzo». El sindicalista reclama que los cambios del Ministerio vengan acompañados de refuerzo económico.

Cinco modalidades

En el curso 2022/2023 se estrenará el Bachillerato general, con materias de las otras opciones y que nace con la idea de ser una llave para que el alumnado no se cierre ninguna puerta de cara a su futuro académico, así como una ayuda para quienes con 15 o 16 años no se decantan claramente por ninguna rama. Como explica el Ministerio en la propuesta de ordenación académica, esta vía se dirige a estudiantes sin «necesidad de centrarse en un área de conocimientos o especialización concreta». Como de forma obligatoria todos cursan materias más humanísticas (como Historia o Filosofía), en esta opción aparecen como obligatorias Matemáticas Generales -que planteará problemas en contextos reales- en 1º y Ciencias generales en 2º. Para potenciar las otras áreas de conocimiento entre las optativas hay materias como Movimientos Culturales y Artísticos o Economía y Emprendimiento.

Más contenido de Música

Por otro lado, otra de las novedades de la Lomloe es el impulso del Bachillerato artístico, que amplía sus posibilidades y se desdobla en dos grandes y nuevas modalidades: una centrada en la Música y Artes escénicas, y otra en Artes Plásticas, Imagen y Diseño. En el primer caso, se estudia los dos cursos Coro y técnica vocal o Lenguaje y práctica musical, por ejemplo. Por el contrario, dejan de ser obligatorias Fundamentos del Arte y Cultura Audiovisual, que se quedan como materias de modalidad optativas en la opción de Artes Plásticas.