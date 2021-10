Botelleo, vandalismo e inseguridad ciudadana centraron este jueves los temas de gran parte de las mociones que los concejales presentaron en el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena. Tras el incremento de concentraciones de jóvenes para consumir alcohol en la calle y de incidentes como el que se saldó con cuatro heridos por arma blanca hace dos fines de semana en Antigones, el Ayuntamiento recuperará a petición de Unidas Podemos la Mesa del Pacto por la Noche, que ya se constituyó en el año 2015 pero que dejó de convocarse tras varias reuniones. Según detalló el concejal de Juventud y Cultura, David Martínez Noguera, en esta mesa estarán implicados los agentes afectados y, además de tratar de «presentar planes de ocio alternativos como rutas, jornadas de danza o cine fórum», también contará con hosteleros y representantes de la juventud de Cartagena. Además, el edil adelantó que en esta mesa también se hablará de «salud mental y adicción a las drogas». Sin embargo, el Pleno no apoyó una propuesta similar impulsada por MC.

Sí quedó aprobada la propuesta de Unidas Podemos en la que solicitaban más seguridad en el barrio del Sector Estación, donde también se suceden conflictos, peleas y robos durante los fines de semana.

En la misma línea, el Pleno apoyó la iniciativa del ex concejal de Vox Gonzalo Abad, en la que solicitaba refuerzo de agentes de Guardia Civil en el Campo de Cartagena. Por el contrario, no obtuvo el apoyo necesario la iniciativa de su ex compañera, la edil de Vox Pilar García, que llevó al Pleno una propuesta en la que solicitaba la adquisición de pistolas táser para los agentes de la Policía Local de Cartagena.

Precisamente, al tiempo que se celebraba el Pleno en el interior del Palacio Consistorial, los funcionarios municipales, en su mayoría agentes de la Policía Local de Cartagena, reclamaban al Gobierno local la recuperación del Acuerdo de Condiciones de Trabajo y el Convenio Colectivo, que quedaron suspendidos el 31 de diciembre del 2019 y, tras varias Mesas de Negociación entre Ayuntamiento y sindicatos, la Administración local no ha llegado a un acuerdo con los trabajadores.

El Gobierno local se comprometió a buscar un terreno para construir un consultorio médico en Alumbres

En materia económica, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la modificación de las Ordenanzas Fiscales de Impuestos, Tasas y Precios Públicos para el 2022, en la que mantienen las bonificaciones y congelación de tributos a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalía.

El Gobierno municipal también se comprometió en el Pleno a buscar un terreno apropiado para levantar un nuevo consultorio médico en la población de Alumbres gracias a una iniciativa de MC Cartagena. En el caso de que el Ayuntamiento no encuentre ningún solar municipal que reúna las condiciones, se pondrá en marcha una reforma integral del inmueble, aseguró el concejal de Vía Pública, Juan Pedro Torralba, en su defensa de la enmienda que adhirió a la moción original de MC.

También a propuesta del grupo municipal MC, el Ayuntamiento pedirá a la urbanizadora del Plan Rambla que construya una rotonda en la Avenida del Cantón para solventar los problemas de tráfico que se generan ante la imposibilidad de girar al estadio Cartago Nova desde el Barrio de La Concepción, teniendo que llegar forzosamente hasta la Alameda.

Por último, el Gobierno municipal se comprometió con MC a renovar la Ordenanza de Limpieza Viaria. La actual data de 1984, por lo que la concejala de Infraestructuras y Servicios, María Casajús, reconoció a la proponente, María Dolores Ruiz, que «hay que actualizarla para poder contemplar nuevos supuestos y sanciones».

El Pleno solicita el retorno del Ara Pacis a Cartagena

Visto bueno, por unanimidad, recibió la moción presentada por el concejal de MC Cartagena Ricardo Segado para que el Ministerio de Cultura medie entre los ejecutivos autonómicos de la Región de Murcia y de la Generalitat de Cataluña, con el fin de llegar a un acuerdo y que el monumento Ara Pacis pueda volver a Cartagena de forma permanente.

Luz verde a reparar el paseo marítimo Isla Plana

El Pleno apoyó también la moción de la concejala de Vox, Pilar García, que solicitó la adecuación del paseo marítimo de Isla Plana. La iniciativa incluye la reparación de los desperfectos a lo largo del paseo, así como la sustitución de las maderas que están en mal estado y sean susceptibles de romperse a corto plazo.

Cambio de ubicación del Punto de Encuentro Familia

El grupo Unidas Podemos IU-Verdes Equo, a través de la moción presentada por la concejala Aroha Nicolás García, solicitó al Pleno que inste a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a que traslade el Punto de Encuentro Familia, situado actualmente en el Escuela Infantil La Gaviota, a otras instalaciones más adecuadas, posibilidad que estudiará el Gobierno local junto a los técnicos de la Comunidad Autónoma.

Mejoras en las carreteras del municipio

El Pleno también dio su voto favorable de forma unánime a la moción presentada por el concejal de MC Cartagena, Enrique Pérez Abellán, instando al gobierno local a gestionar y rescatar de la Dirección General de Carreteras de la CARM los proyectos de obra menor redactados por la Unidad Técnica del organismo regional, ante la posibilidad de que no se ejecute el presupuesto asignado al municipio para 2021.

Comisión de Sugerencias y Reclamaciones

También se aprobó por unanimidad la moción del concejal no adscrito, Gonzalo Abad, para instar al presidente de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones a cumplir su Reglamento por el buen funcionamiento de la misma. La iniciativa incluye la creación del Registro especial que establece el Reglamento.