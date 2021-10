No se ha fumado la pipa de la paz, pero sí que se han rebajado las tensiones entre el colectivo LGTBI y la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social durante la segunda sesión del pleno del Observatorio contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, celebrada este martes por la mañana.

"Me gustaría reconstruir esos puentes", explicaba Jesús Costa, presidente del colectivo No Te Prives, que pidió a la consejera Isabel Franco que sirva de enlace con el resto de departamentos del Gobierno regional para que se desarrolle la Ley de Igualdad de 2016 y para que se implementen las medidas que se decidan en el Observatorio. Además, echó en cara a la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, que les acusara de no haber querido asistir al primer pleno del Observatorio. "Pedimos que se aplazara y no se aplazó. No pudimos ir y ahora volvemos a tenderle la mano", insistió. Franco pidió al colectivo LGTBI que respalden las iniciativas que se desarrollan desde su consejería, olvidando los desencuentros de los últimos tiempos. "Cierro la puerta del pasado detrás de mí. Lo importante es que estamos aquí. Empecemos a trabajar", reclamó.

La consejera aprovechó para anunciar que la primera actuación de Observatorio será el estudio del Primer Informe de Diagnóstico contra la discriminación en la Región de Murcia, "que nos permitirá tener una visión más clara de la situación de violencia y discriminación que sufre el colectivo LGBTI en la Comunidad, y del trabajo que se desarrolla para combatirlo, desde el encuentro y el intercambio de experiencias entre profesionales y expertos en la materia". El objetivo, apuntó, es "conseguir promover los valores de respeto, diversidad de orientación sexual e identidad de género, así como la denuncia ante cualquier discriminación o violencia".

Mar Tornero, del colectivo Galactyco, se mostró dispuesta a colaborar con la Consejería, pero señaló que todo el colectivo "desconfía" del ala educativa del Ejecutivo murciano: "El pin parental es un freno al avance de la libertad y tenemos que luchar contra eso". afirmó. Asimismo, puso sobre la mesa que para que el Observatorio sea "ágil y eficaz" necesita disponer de "recursos humanos y económicos", así como de formación. "La homofobia no se sabe ni detectar", explicó.

María José García Méndez, directora general de Mujer y Diversidad de Género, adelantó que ya se está ofreciendo formación al funcionariado y que todos los miembros del propio Observatorio, así como los trabajadores de su dirección general, recibirán un curso en este sentido. Además, recordó que en los últimos presupuestos votados en mayo por primera vez se dotó de una partida al Observatorio (60.000 euros).

Desde el colectivo LGTBI se subrayó que hay más entidades que no están representadas en el Observatorio, aunque desde la presidencia se recordó que más adelante se podrán ir incorporando nuevas asociaciones.

Sorteo en medio del pleno

En esta ocasión, sí que pudieron acudir las entidades No Te Prives, Galactyco, Asfagalem (que asistió telemáticamente) y LOR+ LGTBIQ, ya que debían decidir quién iba a asumir la vicepresidencia segunda de este órgano. El colectivo llegó al encuentro sin haberse puesto antes de acuerdo sobre este asunto. En un principio, se presentaron dos candidaturas, la de No Te Prives y la de Galactyco. Sin embargo, ambas obtuvieron dos votos (solo pueden votar los cuatro colectivos LGTBI), teniendo que decidir la presidencia del Observatorio el desempate.

Antes de que esto sucediera, Jesús Costa (No Te Prives) sugirió que la vicepresidencia fuera rotatoria, primando la antigüedad de cada asociación en el orden. La idea fue bien recibida por todas las entidades, pero la mayoría de ellas rechazó que se tuviera en cuenta los de trayectoria de cada asociación. Finalmente, se hizo un sorteo en medio del pleno, en el que la "mano inocente" fue un agente de la Policía Nacional que es vocal del Observatorio. Finalmente, LOR+LGTBIQ asumirá la vicepresidencia segunda el primer año, No Te Prives el segundo, Asfagalem el tercero y Galactyco el último de ellos.

Durante este segundo pleno también se creó la comisión permanente del Observatorio, formada por la presidencia, tres vocalías de los órganos directivos de Educación, Juventud y Salud y otras tres en representación de las cuatro entidades LGTBI. En este último caso, se decidió que las tres asociaciones que no ostenten en cada momento la vicepresidencia segunda (rotaria anualmente), ocupen las tres vocalías.