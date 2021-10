Los propietarios de salas de conciertos de la Región de Murcia no entienden la decisión de la Consejería de Salud de no permitir público de pie durante los conciertos. Denuncian la incongruencia de que se permita bailar, con mascarilla y sin consumir, si la música está grabada, pero no si es en directo.

Podemos recogió ayer estas demandas y reclamó a la Consejería de Salud que permita estar de pie a los asistentes a los conciertos en la Región de Murcia y criticó las «medidas discriminatorias» hacia este sector frente al ocio nocturno, en el que sí se permite bailar.

El secretario de Comunicación de Podemos, Víctor Egío, explicó, tras reunirse con representantes de la Asociación de Salas de la Región de Murcia (Murcia Live!), que las decisiones «arbitrarias y discriminatorias» del Gobierno regional están «acabando» con un sector que ha llegado a ser un «referente» en el resto de España.

Agravio comparativo

«En las discotecas se puede bailar de pie y consumir alcohol en barra, pero las salas de conciertos deben tener a todo el público sentado y cumplir a rajatabla con la ley seca. No creo que haya nadie que pueda entender esto», sostuvo el dirigente de la formación morada.

Tras recordar que estas restricciones solo se están aplicando en la Región de Murcia, el dirigente de Podemos exigió al Comité Covid que acabe con «este disparate» en la reunión que celebrará hoy.

Víctor Egío destacó que el circuito estatal de conciertos está retomando el pulso y muchos artistas no pueden venir a la comunidad porque es «inviable» para las salas organizar eventos en estas condiciones.

Para el dirigente de Podemos, las salas de conciertos son empresas, «pero también un patrimonio cultural muy valioso, que hay que cuidar y poner en valor».