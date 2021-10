Ciudadanos critica que el Decreto de Atención Temprana se tramite por el procedimiento de urgencia y sin posibilidad de enmiendas y exige su tramitación como proyecto de ley para incorporar las demandas realizadas por las asociaciones del sector a través de los grupos parlamentarios. Así lo ha hecho saber el diputado de la formación liberal Juanjo Molina, que ha subrayado que “no se puede aprobar algo que ya se sabe que va a perjudicar a los niños que necesitan este servicio”.

“Ese decreto se ha hecho de espaldas a una gran parte del sector (colectivos del sector, implicados y afectados), que han denunciado en repetidas ocasiones que es una barbaridad”, ha subrayado el diputado. “Este trámite por el procedimiento de lectura única, para no admitir enmiendas, es una cacicada más de los tránsfugas apoyados por el Partido Popular”.

Molina ha recordado que la propia vicepresidenta tránsfuga el Gobierno regional se comprometió a tramitarla como proyecto de ley. “Pero ahora nos encontramos con que ha impuesto la ley el rodillo en lugar de consensuar soluciones a un problema muy importante” porque “al Gobierno regional el servicio público de calidad, no le interesa”.

Entre las deficiencias del decreto destaca que no garantiza la gratuidad y universalidad del servicio, deja fuera de la Atención Temprana a los niños con factores de riesgo pero no diagnosticados, favorece la creación de listas de espera por el proceso burocrático que establece para su acceso y no cuenta con el apoyo de la mayor parte de los profesionales del sector.

Atención a 4.700 niños en la Región de Murcia

La Plataforma de Atención Temprana de la Región de Murcia, que aglutina a más de 60 asociaciones, ya remitió en abril una carta a todos los diputados de la Asamblea regional para solicitar que se redacte una nueva normativa. Consideran imprescindible que en los presupuestos de la Comunidad se contemple un aumento de la partida económica destinada a esta área y poder atender a los 4.700 niños que hay en la Región de Murcia.

El diputado ‘naranja’, que mantuvo una reunión con representantes de la Plataforma y otras asociaciones del sector para conocer sus demandas en abril, ha lamentado que la Consejería de Política Social no haya recogido ni una sola de las reivindicaciones del colectivo y el perjuicio que el decreto va a suponer al aprobarse tal y como está. “Se debería tramitar como proyecto de ley para que se puedan incluir las peticiones de todas las asociaciones y pensando en lo mejor para el futuro de muchos menores y sus familias en la Región".