Las pistas de baile de las discotecas de la Región volverán a llenarse desde este fin de semana de clientes. Salud levanta parte de las restricciones al ocio nocturno desde mañana miércoles y permitirá bailar en el interior de los bares de copas, autorizando también el uso de las barras siempre que los clientes se encuentren sentados.

La Región de Murcia se había quedado como la última autonomía, junto a Aragón, en la que no se permitía bailar en los locales de ocio nocturno, por lo que la decisión de ayer del Comité de Seguimiento Covid era de esperar viendo la tendencia de descenso de contagios de las últimas semanas.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, anunciaba, acompañado del portavoz Covid, Jaime Pérez, la supresión de la limitación de horarios de los establecimientos no esenciales, la apertura de las pistas de baile con mascarilla y sin poder consumir en ellas y la recuperación del servicio de barra con los clientes sentados.

Además, en exteriores y terrazas se podrá volver a consumir de pie, sin la obligación de estar sentados en mesa, y se mantiene la restricción del aforo interior al 75 por ciento.

Permitidos los acompañantes a los aeropuertos El Consejo de Ministros aprobaba ayer, a propuesta de las ministras de Transportes y de Sanidad, suprimir la limitación de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos situados en territorio nacional. De esta forma, el Gobierno ha acordado adecuar la normativa vigente a la evolución de la pandemia, con el objetivo de contribuir a la recuperación de la actividad económica y la paulatina vuelta a la normalidad, en particular de cara a la reactivación del turismo. Así, en línea con las decisiones que están adoptando gran parte de los aeropuertos europeos, se permitirá el acceso de acompañantes a las terminales.

La autorización del consumo en barra, anunciada tras la reunión del Comité de Seguimiento Covid, no se limita únicamente al ocio nocturno sino que también es extensiva al resto de establecimientos de hostelería y restauración.

El consejero de Salud recuerda que «se mantiene el uso obligatorio de mascarilla en interiores y también en exteriores cuando no se puede respetar distancia de seguridad, salvo que se esté consumiendo», ya que es la medida más eficaz para evitar los contagios.

Las nuevas medidas serán efectivas desde esta media noche, cuando sean publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm).

Al tiempo que el Comité Covid mantiene una semana más a la Región en nivel de Alerta 1-Bajo, y tan solo el municipio de Totana se mantiene en Alerta 3-Alto. Del resto, 29 municipios están en nivel 1-Bajo y 15 en Alerta 2-Medio.

«Somos los más restrictivos»

El levantamiento de las restricciones en el ocio nocturno no termina de contentar a los hosteleros murcianos, quienes consideran que se toman decisiones a medias. Así, el presidente de la patronal de la hostelería Hoytú, Jesús Jiménez, afirmaba tras conocer la noticia que «abrir las barras estando sentados no es abrir las barras y la apertura de la pista de baile sin consumo, no es abrir las pistas de baile».

Jiménez se pregunta para cuándo se planteará el Gobierno regional suprimir el límite de aforos y la obligación de consumir sentados, al tiempo que reprocha al Ejecutivo de López Miras que «siempre hemos sido y seremos los más restrictivos de España».