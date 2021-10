La lucha para conseguir las 500.000 firmas por parte de la ILP del Mar Menor y presentar la propuesta, en el Parlamento español, de una proposición de ley que dote a la laguna de personalidad jurídica, se ha extendido por toda la península hasta llegar a la capital del país.

El sindicato ha querido mostrar su apoyo estableciendo en su propia sede central, ubicada en Madrid, un punto para recoger firmas. Además, UGT ha formado parte de estas protestas multitudinarias que han ocurrido en los últimos días, como es el caso de la manifestación del 7 de octubre, que tuvo lugar en Murcia. A ella han acudido miles de personas, provenientes de toda la geografía regional, pero también de diversos puntos de fuera del territorio murciano. Fue convocada por diversos colectivos, entre ellos, Pacto por el Mar Menor, SOS Mar Menor, ANSE, Ecologistas en Acción, Grupo ILP Mar Menor y la Federación de Vecinos de Cartagena y Comarca.

Parte de lo que ha motivado a estas asociaciones y sindicatos a movilizar a los murcianos para visibilizar la problemática medioambiental del Mar Menor reside en el miedo a no llegar a recoger suficientes rúbricas. Aunque aún no se ha hecho el recuento definitivo, Teresa Conesa, una de las ocho fedatarias de la Plataforma ILP Mar Menor, ha expresado su tristeza al creer que aún no han llegado al número necesario y que, por ello, pide a la gente que "se sume a este sprint final".

Nueva Condomina, con el Mar Menor

El Centro Comercial Nueva Condomina celebra los días 15 y 16 de octubre un conjunto de actividades, bajo el lema 'Con el Mar Menor en el corazón'. Más de 50 personas relacionadas con el mundo de las artes, la comunicación, la música, la literatura y la cultura participarán en diferentes eventos para ayudar a alcanzar las firmas necesarias. El stand de SOS Mar Menor también estará del 11 al 15 de octubre, fecha tope para dicha recogida.