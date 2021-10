Javier Ríos es el presidente del Gremio Regional de Instaladores de Electricidad y vocal de la Ejecutiva de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM).

¿Cuáles son las principales repercusiones de la subida del recibo de la luz en familias y empresas?

Las subidas ponen en una situación difícil a familias y empresas, y en varios meses el precio de la luz no va a ir a la baja. Esto tiene una difícil solución. Hay que generar en los consumidores una conciencia sobre la cultura del ahorro.

¿Qué soluciones y acciones pueden adoptar los consumidores para ayudar a paliar estas subidas?

Hay que intentar limitar el gasto de energía a lo imprescindible y buscar energías verdes y renovables, aunque eso lleva tiempo. Lo mejor que puede hacer el consumidor es recurrir a su instalador de confianza. En las viviendas hay que ahorrar, por ejemplo con lámparas de bajo consumo, electrodomésticos eficientes, aunque cuesten un poco más, y temporizadores de alumbrado.

¿Cree que se deberían poner topes al precio de la luz al ser un producto de primera necesidad?

No soy partidario de poner topes al precio de la luz, pues es un mercado libre y no hay que poner puertas al campo. Creo que lo mejor es dar las máximas ayudas para acometer actuaciones para aumentar la eficiencia de las instalaciones eléctricas y bajar el consumo, algo que también reduciría las emisiones de CO2. También hay que hacer campaña para fomentar el ahorro.

¿Piensa que sería positivo que el Gobierno creara una empresa nacional de energía?

Creo que no sería una solución crear una empresa nacional o nacionalizar empresas, pues a corto plazo no es viable. Además, el precio de la luz se marca en la compra y venta del producto, y este es un problema global, no sólo de España. Pienso que con la energía, más que especulación, hay una burbuja.

¿De qué forma está afectando la pandemia al sector de la electricidad?

La pandemia ha afectado mucho al turismo, al ocio y a la restauración, y esto es una parte importante relacionada con los instaladores eléctricos. Muchas empresas han cerrado y otras han congelado las inversiones para actualizar sus instalaciones eléctricas.

¿Necesita el sector de la electricidad más mano de obra cualificada?

La falta de mano de obra cualificada es un problema importante en el sector. Desde la crisis de 2008 se está perdiendo volumen de mano de obra. La gente se ha ido jubilando y no se han incorporado profesionales que se hayan formado. La solución son subvenciones a las empresas para que la gente se forme. Hacen falta más ayudas a las pequeñas empresas para incentivar que trabajadores en periodo de aprendizaje se incorporen en condiciones especiales. Los costes de aprender este oficio no sólo debe recaer en las empresas.

¿Cree que los consumidores están concienciados de que hay que apostar por las energías renovables?

Cada vez hay más personas concienciadas con las energías renovables y con el medio ambiente. El futuro son estas energías que no contaminan y no hay un plan B para el planeta.

«Es muy importante que la gente se deje asesorar por su instalador eléctrico de confianza»

Javier Ríos considera que hay que concienciar al consumidor «de forma inteligente» para que ponga en marcha acciones para ahorrar energía, como utilizar las franjas horarias cuando la luz es más barata, usar tecnologías led, consumir sólo lo imprescindible y pedir el asesoramiento de un profesional de confianza para disponer de una instalación que permita ahorrar mediante dispositivos como temporizadores y detectores. Y cree que el ahorro en el consumo de electricidad en las viviendas y en empresas se puede conseguir con una inversión relativamente moderada.

«Está claro que no se puede hacer una inversión de miles de euros en una vivienda o en pequeñas empresas para obtener sólo un poco de ahorro de energía», comenta el presidente del Gremio Regional de Instaladores de Electricidad. En cuanto a los electrodomésticos, Javier Ríos afirma que lo más importante no es que sean inteligentes (para manejar por ejemplo por control remoto), sino eficientes en el ahorro de energía, buscando en la manera de lo posible los que tienen las etiquetas A o B. También asegura que «el electrodoméstico debe ser, por encima de todo, eficiente.

Por ejemplo, si tienes que comprar un frigorífico nuevo es mejor gastar 600 o 700 euros en un aparato con etiqueta A o B que adquirir uno de 500 euros con etiqueta C, pues ese ahorro de 100 o 200 euros no compensa porque luego gastas más energía y pagas más en electricidad. El consumidor debe tener claro que no todo está en el precio y que es más importante un electrodoméstico que ahorre en el consumo».

Además, el presidente del Gremio Regional de Instaladores de Electricidad insiste en que es «muy importante dejarse asesorar por su instalador eléctrico de confianza», ya que es el profesional idóneo para buscar las soluciones que conlleven un ahorro en la factura de la luz. «Los profesionales asesoran a los consumidores analizando los costes de la inversión que tienen que hacer en la instalación y viendo el ahorro que se va a conseguir», añade Ríos.

Por otra parte, el presidente del Gremio Regional de Instaladores de Electricidad apuesta por «buscar una domótica sencilla» para viviendas con el fin de implementar estas tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente que permite una gestión eficiente del uso de la energía.