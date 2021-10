Las numerosas asociaciones y organizaciones que convocaron la manifestación dejaron tajantemente claro que los políticos y sus respectivos partidos debían dar «un paso atrás» y no asistir a la multitudinaria marcha para que no estuviese ‘manchada’ por ideologías o siglas políticas, fueran del color que fueran, pero muchos de ellos, aún así, quisieron estar presentes ayer por la tarde por las calles de Murcia. Muchos de los representantes públicos se ‘olvidaron’ de esta petición y quisieron formar parte de otro evento -tristemente- histórico para la Región de Murcia.

No hubo representación del Partido Popular ni de ningún miembro del Gobierno regional en la manifestación, pero sí que desde la formación afirmaron ayer que la situación de la laguna salada es una «cuestión que necesita el respaldo de toda la sociedad civil». En este sentido, los populares lamentaron que hubiese partidos políticos que utilizaron la cita «para instrumentalizarla». Tampoco asistió ningún representante de Vox.

Uno de los rostros más llamativos del ámbito político nacional y que se dejó ver también ayer por Murcia fue precisamente el ex de Podemos y actual líder de Más País, Íñigo Errejón, que, acompañado por el coordinador de Más Región, Óscar Urralburu, sostuvo durante la marcha que «si el Gobierno regional no hace nada, el Gobierno de España no puede seguir lavándose las manos».

«Lo que hay aquí es un verdado clamor ciudadano, una verdadera marea ciudadana que tiene que ser escuchada por parte de los dos gobiernos. Lo que está sucediendo en el Mar Menor es un ecocidio, un crimen contra el medio ambiente y contra la Tierra», manifestó Errejón.

Por parte del PSOE asistieron a la manifestación el secretario general del partido a nivel regional, Diego Conesa; así como los alcaldes de Murcia y Los Alcázares, José Antonio Serrano y Mario Pérez Cervera, respectivamente; o el eurodiputado murciano Marcos Ros, entre otros. La representación socialista mostró una pancarta con el mensaje ‘El Mar Menor no se calla’.

Respecto a Ciudadanos, acudió la líder de la formación murciana, María José Ros; Mario Gómez, vicealcalde de Murcia; José Luis Ros, secretario de Comunicación del partido, o Juan José Molina, diputado naranja en la Asamblea Regional, entre otros.

También desde Podemos asistieron el coordinador de Podemos Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, los diputados del Hemiciclo María Marín y Rafael Esteban, así como el portavoz estatal del partido morado, Pablo Fernández, quien recordó que el problema del Mar Menor «no es solo de la Región de Murcia, sino del conjunto del país».

