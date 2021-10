Decepcionante. Esa fue ayer la palabra más repetida por los representantes de las organizaciones sindicales para calificar la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, un encuentro en el que el SMS (Servicio Murciano de Salud) tumbó todas las propuestas que se pusieron sobre la mesa.

Entre las prioritarias se encontraba el establecer una compensación como agradecimiento al esfuerzo que han hecho los sanitarios durante el último año y medio para contener y luchar contra el coronavirus. Esta compensación vendría en forma de una paga extra del 50 por ciento del salario base, como plantearon desde el SPS (Sindicato de Profesionales de la Sanidad). En esta propuesta el SPS contó ayer con el respaldo de todas las organizaciones sindicales, quienes se dieron de bruces con la negativa del Servicio Murciano de Salud a gratificar a sus trabajadores por haberse puesto en primera línea.

El secretario general del SPS, Antonio Martínez, dice no entender esta actitud, ya que «se han negado incluso a plantearlo como propuesta», cuando en 13 de las 17 autonomías se ha compensado a los sanitarios por la covid.

Otra propuesta, ésta encaminada a mejorar la atención a la población y reducir las listas de espera en Atención Primaria, permitiendo a los profesionales alargar la jornada en horario de tarde para atender a pacientes también fue rechazada. El planteamiento, del sindicato médico Cesm, fue tumbado también por el SMS, «que frena las propuestas sin dar opción a plantearlas».

En este caso, la portavoz de Cesm, María José Campillo, explicaba ayer que «nos ha sorprendido mucho la actitud del SMS, que se niega a negociar ningún tema de retribuciones cuando existe una necesidad y hay un derecho a la negociación colectiva». Campillo sostiene que la Administración sanitaria «no nos ha dado respuesta prácticamente a nada, no nos dicen los eventuales que van a consolidar, no quieren dar paga covid, ni cuándo se abonarán la carrera profesional», por lo que explica que «si el gerente del SMS no tiene capacidad negociadora nos tendrán que poner un interlocutor válido».

Desde CCOO, el secretario general de Sanidad, Miguel Ángel López, volvió a insistir en que se trató de «una reunión decepcionante porque todo lo tiran para atrás» y no tienen ni un calendario para abonar los atrasos de la carrera profesional. Mientras que el secretario de organización de Satse, Luis Esparza, acusó a Función Pública de «tener secuestrado el poder de negociación», por lo que pidió la presencia en Mesa del consejero, «alguien con poder de negociación».