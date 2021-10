El consejero murciano de Salud, Juan José Pedreño, ha asegurado este jueves que el parte médico en el que figuraba la condición de homosexual de una paciente como "enfermedad" se debió a un error que ya ha sido subsanado. Así lo ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser preguntado por diversos medios de comunicación sobre la polémica generada con respecto a ese informe del área de ginecología del hospital Reina Sofía de Murcia.

Según ha insistido, el profesional que atendió a la joven afectada registró su condición sexual "en un lugar equivocado" dentro de los apartados de la historia clínica, pero la historia ya ha sido corregida y entregada a la paciente, al tiempo que tanto el médico como el propio hospital se han disculpado con ella por la situación generada.

No obstante, ha apuntado que el Servicio Murciano de Salud (SMS) continuará haciendo las averiguaciones oportunas al respecto, y ha apuntado que "no consta que este profesional esté señalado" por asuntos similares previos. En el SMS, ha apuntado, hay 29.000 profesionales y "todos conocen muy bien sus obligaciones y saben manejar los datos de la historia clínica", lo que no impide que puedan producirse errores.