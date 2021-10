Los hoteles de la costa que participan en el programa de viajes para mayores del Imserso se preparan para cerrar a finales de este mes, ante el retraso que se ha producido en la adjudicación de los contratos. Las empresas dan por perdida la campaña de Turismo Social al menos hasta el mes de enero, según manifestó ayer la presidenta de la asociación de hoteles y establecimientos turísticos de la costa Hostetur, Soledad Díaz. El cierre de los establecimientos impedirá mantener el empleo en temporada baja, cuando apenas si hay turistas en los hoteles.

Varios establecimientos de La Manga y de otros municipios costeros empezaban a recibir a los beneficiarios de los programas del Imserso en estas fechas. La llegada de los mayores no solo permite mantener la ocupación de los hoteles, sino que también genera una actividad en la hostelería y en el comercio de las playas, que tampoco podrá mantenerse este año.

Los balnearios de Archena y de Fortuna ofrecen unas 3.000 plazas a los beneficiarios del Imserso, que no han podido adjudicarse porque los contratos no han llegado a las empresas, lo que llevó a la patronal nacional Anbal a dar un ultimátum al Ministerio. Anbal recordó que los balnearios han sido los establecimientos más castigados por la pandemia, pero ya no pueden destinar a otros usuarios las plazas que tenían asignadas a los beneficiarios del Imserso.

Tras el fallo de los recursos legales con los que había tropezado el Imserso a raíz de los conflictos planteados por la patronal estatal de los hosteleros y por los empresarios de la Comunidad Valenciana, el Ministerio de Derechos Sociales anunció en julio que iniciaría su programa de viajes en octubre, pero finalmente no ha llegado a ponerse en marcha.

Aunque el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales desestimó los recursos presentados por la Confederación Española de Alojamientos Turísticos (CEHAT) y por la Asociación Empresarial Hotelera Turística de la Comunidad Valenciana (HOSBEC), el proceso de adjudicación de los contratos sigue empantanado todavía.

La presidenta de la asociación Hostetur da por perdida la campaña de los viajes de mayores al menos hasta el mes de enero. Ante las incógnitas que siguen planteado los planes del Imserso, los hoteles que acogían a los mayores se disponen a cerrar a finales de mes, si no llegan los contratos.

En este momento los establecimientos esperan las reservas para el puente del Pilar. Soledad Díaz precisó que, de momento, no ha detectado un aumento significativo, aunque aseguró que sí se ha alcanzado una ocupación muy elevada en el primer fin de semana de este mes. También las reservas para el próximo están siendo altas. La presidenta de Hostetur explicó que, a las actividades náuticas y deportivas que hay en la agenda se suman las salidas de otros colectivos, como los grupos de catecúmenos, que no han podido reunirse desde 2019.