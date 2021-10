El ginecólogo del hospital Reina Sofía que diagnosticó a una paciente que su "enfermedad actual" era la homosexualidad se ha retractado esta mañana. El médico del Servicio Murciano de Salud (SMS) ha pedido disculpas a Alba Aragón, la joven de Murcia que recibió la polémica evaluación médica. La madre de la afectada ha acudido al citado centro hospitalario a recoger el nuevo informe, rectificado, en el que ya no aparece la condición sexual de la chica.

Alba cree que disculparse era "lo mínimo que podía hacer" el ginecólogo que la atendió el pasado 4 de octubre, según expresa a LA OPINIÓN, y afirma que se siente "agradecida" con el gesto del doctor. No obstante, ha aclarado que, aunque seguirá acudiendo a Ginecología del hospital Reina Sofía en futuras ocasiones cuando lo necesite, no será ese médico el que la reciba, pues ha pedido que sea otro profesional el que lo haga. "A ese médico no voy a volver a recurrir", ha asegurado, tajante.

La joven insiste en que su intención al denunciar lo ocurrido no era otra que "llegar a gente que pueda enfrentarse a situaciones similares y sea más insegura, para que no se vengan abajo o tengan miedo", explica. Así, espera también que "nunca nadie piense que ser homosexual es una enfermedad".

El polémico diagnóstico, un "error"

El consejero murciano de Salud, Juan José Pedreño, ha asegurado este jueves que el parte médico en el que figuraba la condición de homosexual de una paciente como "enfermedad" se debió a un error que ya ha sido subsanado.

Según ha insistido, el profesional que atendió a la joven afectada registró su condición sexual "en un lugar equivocado" dentro de los apartados de la historia clínica, pero la historia ya ha sido corregida y entregada a la paciente, al tiempo que tanto el médico como el propio hospital se han disculpado con ella por la situación generada.