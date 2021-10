El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que ayer compareció en la estación de Sutullena de Lorca junto a los alcaldes y portavoces de los municipios que se han quedado sin tren de Cercanías desde el viernes, alertó de que la línea de Lorca Águilas «está en peligro» de no volver a recuperarse. «Esta convocatoria es en la estación del ferrocarril de Lorca, pero podríamos haberla hecho en cualquiera de las distintas estaciones de tren de Cercanías que ya están cerradas, que ya no tienen uso y que van a estar vacías, al menos, hasta 2025».

El jefe del Ejecutivo regional afirma que el cierre de los Cercanías es «un ataque directo a la Región»

El jefe del Ejecutivo afirmó que ante la estación de Sutullena no podía olvidar a los más de 1,2 millones de ciudadanos de la Región de Murcia, «a los que una vez más Pedro Sánchez y el Partido Socialista han dejado tirados». López Miras recordó que «los han dejado sin trenes de Cercanías. Sin uno de los medios de transporte que les facilitaba la vida cada día para desplazarse a estudiar, a miles de estudiantes; para trabajar, a miles de trabajadores; miles de familias para desplazarse a ver a sus familiares… Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez y el Gobierno central».

Ferrmed reclama la vía doble en la Alta Velocidad de Murcia a Almería Ferrmed reclama que la conexión de Alta Velocidad entre Murcia y Almería se construya en vía doble y pide se incluya también la conexión Lorca-Granada por el Valle del Almanzora. El presidente de este grupo de presión, Joan Amorós, asegura que el volumen que alcanza el tráfico de mercancías entre entre Murcia y Algeciras merece un mayor esfuerzo inversor para dotar al Corredor Mediterráneo de las infraestructuras para el transporte de viajeros y de mercancias precisas. «La Huerta de Europa no se merece este trato por parte del Gobierno central», asegura Amorós. Recuerda que el ‘Estudio del Sector Sur del Corredor Mediterráneo’ «encomendado a empresas consultoras de prestigio en 2011, demuestra que las inversiones en este sector son altamente rentables, con un beneficio anual del orden de los 600 millones de euros solo en ahorro de energía, mano de obra, tiempo y emisiones de gases de efecto invernadero».

En el encuentro de este martes el presidente se reunió con los alcaldes y representantes «de los vecinos que no van a tener tren de Cercanías como mínimo hasta 2025». Y puso sobre la mesa una preocupación: «Si es que recuperan ese trazado y esa vía del tren, porque corre serio peligro el trazado Lorca-Águilas» de que no vuelva a restablecerse. La decisión del Gobierno de la Nación la calificó de «ataque directo a la Región de Murcia». Y se mostró tajante al considerar que «ha dejado de ser un ataque a la Región para convertirse en un ataque a todos los ciudadanos de la Región de Murcia. No era necesario. Es una decisión política, unilateral, sin consenso, no avalada… que no tenía por qué tomarse». Recordó que había un proyecto «que permitía hacer las obras sin dejar sin trenes a los ciudadanos de la Región de Murcia». Se quejó de los autobuses «que tienen unos horarios imposibles y que siempre llegan tarde. Esto es dejar tirados a miles de ciudadanos», resaltó.

El PSOE responde que las obras acabarán con «las tartanas»

Los socialistas han arremetido contra el PP después de que el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y alcaldes y portavoces municipales de las ciudades que se quedan sin Cercanías se dieran cita en Lorca para hablar del ferrocarril. La portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, acusa a los populares de «hipocresía». Refrendó sus manifestaciones señalando que «el PP no puede dar lecciones en materia ferroviaria cuando su compañero Rafael Hernando propuso que la llegada del AVE a Lorca fuera en superficie». Y lamentó que el PP «se ponga ahora en contra de unos trabajos que van a mejorar el servicio de Cercanías y que van a acabar con roturas diarias de vagones tartanas».

Casalduero criticó «la nueva muestra de deslealtad institucional con la que esta mañana (por ayer) han aparecido el señor López Miras y el señor Gil Jódar, portavoz del PP de Lorca», lo que ha calificado de «un intento más que fallido por intentar sacar rédito político de la cuestión ferroviaria». Y argumentó que el PSOE «pondrá fin a los más de 40 años de un servicio de Cercanías sumido en el abandono de un PP que ahora intenta disimular su inoperancia con manifestaciones».

Por otra parte, el viceportavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Alfonso Martínez Baños, defendió que el Gobierno central está haciendo una inversión de 4.000 millones en la Región, que ha permitido la bajada del paro.