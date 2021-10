El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha avisado que utilizará la ley para "no aplicar" la Ley de Vivienda que este martes anunció el Gobierno central. A su entender, es una ley "expropiatoria, intervencionista y alejada de las políticas liberales de la Región de Murcia".

En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles a su llegada la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas 'Fruit Attraction 2021' celebrada en IFEMA (Madrid), Miras ha mostrado su rechazo con el acuerdo que alcanzó este martes el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos sobre la Ley de Vivienda y ha asegurado que utilizará "desde la ley" cualquier mecanismo que esté al alcance para legislar de tal forma que la "ley comunista" del Gobierno de Pedro Sánchez "no se aplique en la Región de Murcia".

"El Gobierno regional apuesta por todo lo contrario. Por la libertad delas personas, por la libre competencia, por la economía de mercado y por que cada uno trabaje, pague pocos impuestos y pueda hacer lo que le dé la gana con lo que se ha ganado con el sudor de su frente, su sacrificio y con su trabajo", ha manifestado el 'popular'.

El acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno de coalición y que permitirá al Ejecutivo aprobar próximamente sus cuentas públicas, ha sido rechazado además por el líder del PP, Pablo Casado, que ha anunciado este miércoles que su formación llevará al Tribunal Constitucional esta Ley de Vivienda y no la aplicarán en sus comunidades autónomas.

Reacción del PSOE y Podemos

La diputada regional Consa Martínez ha considerado "vergonzoso y preocupante" que López Miras no vaya a aplicar la nueva Ley de Vivienda en la Región de Murcia. Ha explicado que es "irresponsable" que un gobernante "se salte una ley que, además, busca mejorar la vida del millón y medio de ciudadanas y ciudadanos de la Región", y ha criticado que usen la misma táctica que con el Mar Menor: "mirar hacia otro lado y confrontar con el Gobierno de España".

"López Miras pretende que los jóvenes no se independicen nunca y que las personas que viven en esta Región no puedan comprarse una casa. Él y su Gobierno prefieren no leer la ley y comprobar que va a mejorar la vida de todos los españoles", ha apuntado la diputada socialista. Para Martínez, "el Gobierno regional no está preocupado por los problemas de vivienda y no quieren aumentar el parque público de vivienda, que es la única manera de que la Administración le de la oportunidad de tener una casa a quien no puede permitírselo".

Para el coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, es “una vergüenza que López Miras siga intentando comportarse como un sátrapa que cree poder elegir qué leyes cumple y cuáles no en su Comunidad Autónoma”. Sánchez Serna ha recordado que el ascenso en el precio de los alquileres “hace que muchos jóvenes no puedan independizarse ni iniciar un proyecto de vida”, por lo que desde Unidas Podemos han luchado para “lograr una legislación que ponga coto a los fondos buitre internacionales que especulan con la vivienda y se forran a causa de un derecho fundamental como tener un techo”. El diputado de Unidas Podemos ha asegurado que España “necesita defenderse de estos auténticos piratas”, y ha celebrado que “por fin vayamos a contar con una ley que dé al pueblo las herramientas necesarias para hacerlo”.