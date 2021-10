¿Cómo valora la valentía de aquellos que decidieron emprender en plena pandemia? ¿Y su importancia de cara a la recuperación económica?

Desarrollar un proyecto empresarial no es fácil, incluso en situaciones de bonanza, así que sí, efectivamente, lanzarse a una aventura empresarial en plena pandemia tiene más mérito si cabe, dada la incertidumbre existente en prácticamente todos los ámbitos económicos.

Por el contrario, situaciones tan críticas como la pasada por la covid-19 también ofrece oportunidades de negocio anteriormente inexistentes. Las iniciativas empresariales puestas en marcha en 2020 son importantes no tanto para la recuperación económica inmediata sino porque sientan las bases para un tejido empresarial resiliente en el medio y largo plazo.

¿Qué destacaría de los doce galardonados?

Lo más relevante, en mi opinión, es la extraordinaria diversidad de proyectos y soluciones que ofrecen. En los últimos años se advierte que las empresas emergentes poseen cada vez más un alto componente de desarrollo tecnológico y, asimismo, muchos de los emprendedores cuentan con una buena base estratégica y financiera, algo no sólo necesario sino imprescindible para que los nuevos proyectos alcancen el éxito. Una buena idea puede frustrarse, por ejemplo, si adolece de la financiación pertinente.

El respeto al medio ambiente es una responsabilidad personal, no solo de empresas y emprendedores

¿Cómo califica el trabajo que se está haciendo en materia de emprendimiento en la Región de Murcia?

La Región de Murcia es una región emprendedora. El emprendimiento forma parte de su ADN. Basta conocer la historia de lo que hoy son nuestras grandes empresas para advertir que la mayoría de ellas empezaron por la entrega y el tesón de personas individuales, lo que hoy llamamos emprendedores. La gran diferencia es que, en la actualidad, se ha desarrollado un ecosistema muy favorable para los emprendedores. El INFO, pero también los Centros Europeos de Empresa e Innovación (Cartagena y Murcia), los ayuntamientos y hasta una cincuentena de organismos y entidades trabajando de forma coordinada, complementaria y generando sinergias. Esto propicia que cualquier emprendedor pueda encontrar orientación, asesoramiento y apoyo.

Entre los premiados hay una mayoría de presencia masculina. ¿Cómo se puede incentivar el emprendimiento femenino? ¿Falta motivación entre las mujeres para emprender?

No falta motivación alguna. Tenemos excelentes ejemplos de emprendimiento femenino, además muy exitoso. No considero que se deba incentivar un emprendimiento masculino o femenino. Basta con incentivar el emprendimiento, sin más. No se trata de una cuestión de género. Eso sí, socialmente deberían incentivarse ciertas medidas de conciliación familiar y condiciones laborales que permitan la misma dedicación a un proyecto empresarial, se trate de hombres o mujeres.

Cada vez más empresas están concienciadas de la importancia de desarrollar su actividad respetando el medio ambiente. ¿Vamos por buen camino?

Por supuesto, pero tenemos que acelerar e intensificar la innovación ligada a la sostenibilidad. Las empresas están concienciadas, pero tenemos que buscar un mayor equilibrio entre el necesario desarrollo económico y la sostenibilidad de nuestro mundo, el único que tenemos. El respeto al medio ambiente también es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros, no sólo de empresas y emprendedores.

Tener presencia online y vender desde la web se ha vuelto vital desde la llegada del coronavirus. ¿Cómo se han adaptado las empresas de la Región?

En general, la mayoría de las empresas llevaban años adaptándose a las nuevas tecnologías, de manera especial a tener una presencia online. En ese sentido no les ha pillado fuera de sitio. Sí es cierto que el coronavirus ha acelerado el proceso, especialmente en las pymes más pequeñas y en los comercios al por menor. En este tipo de negocios, muchos de nuestros nuevos emprendedores y los premiados se mueven en este ámbito, han hecho de su presencia online una de las herramientas clave para impulsar sus modelos de negocio.

¿Qué sectores necesitan inversión o mejoras?

La tecnología en general tiene ciclos de vida cada vez más cortos, por ello la necesidad de inversión es una exigencia ineludible para dar respuesta a la competitividad que demandamos unos clientes cada vez más exigentes, independiente del sector.

No lo vincularía al tamaño sino a la agilidad y rapidez con la que las empresas quieren anticiparse o reaccionar bien a las oportunidades o amenazas que existen en sus mercados.

¿Cree que ahora es buen momento para emprender?

Siempre es buen momento para emprender.