Los viajeros que vayan desde Cartagena y Murcia a Madrid tendrán que hacer dos transbordos a partir del mes de febrero, cuando se cierre el tramo de Barriomar para ejecutar el soterramiento. Adif ha decidido que mientras duren las obras entre la estación del Carmen de Murcia y Alcantarilla los usuarios saldrán desde el apeadero de Archena. Harán esta primera parte del trayecto en autobús, pero, además, pueden verse obligados a realizar un nuevo transbordo en Albacete en todos los trenes, si se suprime el único Alvia directo que circula entre Cartagena y Madrid desde que se declaró el estado de alarma.

Además del Alvia, en este momento ya hay un Intercity a Albacete que obliga a hacer transbordo, pero a partir de febrero podría haber dos trenes hasta la capital manchega y ninguno directo.

Murcia también tiene conexión con los dos AVE de Orihuela a Madrid a través de trenes lanzadera.

Adif cerró el pasado jueves la línea de Cercanías que enlaza Murcia con Lorca y Águilas para construir la nueva conexión de Alta Velocidad con Almería y ya ha empezado a levantar las antiguas vías en desuso. El Ministerio prevé que las obras del AVE duren unos tres años y medio, aunque se da por hecho que el cierre de las Cercanías se alargará mucho más, dado que el proyecto del tramo urbano de Lorca en este momento aún está redactándose. Una vez entregado, tendrá que abrirse otro proceso de licitación para adjudicar la obra.

La Comunidad dice que se levanta la vía para que no haya vuelta atrás

El Ejecutivo regional sostiene que el Gobierno central «levanta tan rápido las vías para hacer irreversible el desmantelamiento de los servicios de los Cercanías en la Región y no para acelerar las obras ferroviarias que llevan adjudicadas más de dos años, aunque en este tiempo no se ha visto alegría en los trabajos». El consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, reiteró «las graves consecuencias de la decisión súbita y abrupta de interrumpir drásticamente el tráfico ferroviario en la Región de Murcia» y consideró que el Gobierno central «parece que tiene más capacidad de destruir que de construir; donde hay que acelerar es en los trabajos de construcción, no en los de destrucción», indicó. Díez de Revenga reiteró que «hoy más que nunca, y tras someternos a vivir en una isla ferroviaria, es más importante que nunca que pactemos un acuerdo sobre las infraestructuras que necesita la Región» para su desarrollo.