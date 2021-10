El puesto de secretario general del PSRM-PSOE se disputará entre José Vélez y Lourdes Retuerto. El delegado del Gobierno en Murcia y la senadora autonómica han presentado en la mañana de este lunes sus precandidaturas al comité organizador que prepara el Congreso Regional del partido, donde se nombrará un nuevo líder para la formación socialista en la Región tras renunciar Diego Conesa a la reelección. La carrera por ese liderazgo comienza mañana martes con la recogida de un mínimo de 100 avales cada candidato. Entre esas opciones para liderar el partido ya no estará el médico José María Almela Sánchez-Lafuente, quien a través de un comunicado ha anunciado que se aparta de estas elecciones internas para no "dividir" al partido.

El proceso de Primarias dentro del partido comenzará como tal el próximo 2 de noviembre y hasta el 19, tiempo en el que tanto Vélez como Retuerto deberán convencer a la militancia para ganarse su apoyo. La senadora se ve con posibilidades de obtener los avales suficientes para continuar en la carrera electoral dentro del partido y marca distancias con la candidatura de Vélez, de la que ha señalado que no conoce todavía su proyecto. Retuerto ha recordado, tras firmar su precandidatura, que ya presentó sus líneas maestras este pasado fin de semana donde priorizará el feminismo, el ecologismo, la juventud, el mundo rural, entre otros aspectos y siempre "con un proyecto abierto".

Por otra parte, Vélez, en declaraciones a los periodistas, ha señalado que busca "un tiempo de renovación" en el partido y promete visitar todos los municipios, así como todas las agrupaciones para lograr una formación "unida" que llegue con posibilidades de ganar las elecciones autonómicas en 2023. Tanto él como Retuerto buscan generar unidad en la militancia tras los 'terremotos internos' ocasionados durante esta legislatura en las agrupaciones de municipios como Murcia, Molina de Segura o Cartagena.

Al respecto de esto, Vélez ha recordado que aquellos compañeros socialistas expulsados del partido durante la presente legislatura "incumplieron las normas" en su momento. Estas declaraciones las ha realizado tras conocerse la solicitud de varios militantes socialistas, que habían reclamado a la Secretaría de Organización del partido conocer si los candidatos que optarán al cargo de secretario general estarían dispuestos a readmitir a la actual vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y a sus cinco concejales expulsados de las filas socialistas tras pactar en 2019 con el Partido Popular y Ciudadanos. Entre otros, también querían saber si tanto Vélez como Retuerto admitirían al ex diputado regional del PSOE Emilio Ivars y a la exalcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero.

Ambos candidatos no se muestran dispuestos a esta opción aunque si apuestan por escuchar a cada militante. Vélez pide "un esfuerzo" al PSOE para ser una opción real de victoria en 2023 y Retuerto ha señalado que "no habrá problemas" a la hora de reunirse con las agrupaciones más conflictivas. Los dos candidatos esperan las primera vuelta de las votaciones el próximo 20 de noviembre, día donde se decidirá el próximo secretario general al no haber más de dos opciones, y el próximo 4 y 5 de diciembre será ratificado en el Congreso Regional del PSRM.

Almela: "No es tiempo de dividir"

Aunque las pasadas Primarias en el PSOE regional contó con tres candidatos a la Secretaría General (Diego Conesa, María González Veracruz y Francisco Lucas), en esta ocasión serán solo dos por el momento. Aunque este lunes la sede de la calle Princesa estará abierta para recibir a otros posibles candidatos, todo hace apuntar que solo Vélez y Retuerto se disputarán el liderazgo tras la retirada de Almela. El médico, que trabaja en el centro de salud de Cieza y es integrante del servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia, ha señalado en un comunicado que "tras meditar profundamente qué era lo más adecuado, he decidido no presentarme en esta ocasión", señala al tiempo que transmite su apoyo y fuerza al resto de candidatos. "Estamos en el mismo barco. Es el momento de esta unidos y trabajar por un cambio en la Región de Murcia".