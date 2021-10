CCOO ha denunciado en el seno de la mesa sectorial de Educación la "imposibilidad" que tienen los centros educativos para cumplir este curso con los protocolos covid. La ausencia de cupos de profesorado extra por la pandemia "está imposibilitando, de facto, su cumplimiento. No es posible para los centros educativos realizar el mismo trabajo que hacían el curso pasado con menos recursos. Los protocolos de limpieza tampoco pueden cumplirse al haber eliminado los refuerzos de limpieza. Las elevadas ratios y la falta de espacios en muchos municipios provocan hacen imposible cumplir la distancia de seguridad de 1,2 m en casi ningún centro de la Región", denuncian.

El sindicato ha denunciado también que la Consejera no sólo "no ha abordado los problemas estructurales de la escuela pública", sino que se ha dedicado a "inflamar los ánimos del profesorado" afirmando en prensa cosas tales como que "los cupos COVID no tienen cabida este curso" o que "en nuestra Región no hay problemas de ratio". Ante un panorama "tan desolador" en el inicio de un curso tan complicado, CCOO ha solicitado en la dimisión de María Isabel Campuzano Martínez.

Selección y nombramiento de directores

La Mesa Sectorial de Educación, en la que han participado la consejera de Educación y Cultura, María Isabel Campuzano, y representantes de las organizaciones sindicales (ANPE, SIDI, CCOO, STERM, UGT y CSIF), ha supuesto el comienzo del proceso para la renovación, selección y nombramiento de directores en centros públicos no universitarios de la Región de Murcia.

En la reunión se ha constatado que este curso escolar ha sido necesario modificar la Orden que establece las bases de este procedimiento con el fin de adaptarla a los cambios introducidos por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).

Estos cambios han sido negociados con las organizaciones sociales representadas en la Mesa Sectorial y, además, se han presentado a las Comisiones Regionales de Directores.

Los directores seguirán siendo seleccionados respetando el principio de mérito y capacidad, por lo que se tendrá en cuenta su proyecto de dirección y los méritos académicos y profesionales acreditados. Además, se valorará de forma especial la experiencia previa en un equipo directivo.

La Administración regional, manteniendo la línea de requerir una mayor profesionalización en la gestión de la dirección de los centros y dentro del margen que concede la LOMLOE, ha optado por seguir incluyendo como requisito para participar en este procedimiento el haber realizado el curso de formación sobre competencias para el desempeño de la función directiva.

Como en años anteriores, durante este primer trimestre escolar se convocará este procedimiento donde serán seleccionados nuevos directores y se renovarán a otros en su cargo.

Los candidatos deben cumplir determinados requisitos de antigüedad y formación y presentar un proyecto de dirección que es valorado por una comisión de selección formada por representantes del claustro, del Consejo Escolar y de la Administración educativa. Tras superar las valoraciones del proyecto de dirección y de la experiencia y el trabajo previo realizado, las comisiones de selección valoran los méritos alegados por los aspirantes mediante la aplicación del baremo establecido.

Quienes obtengan mayor puntuación serán nombrados directores por un periodo de cuatro años, que podrá renovarse por un periodo de igual duración, previa evaluación positiva del trabajo desarrollado y oído el Consejo Escolar.

Las principales novedades introducidas en esta adaptación normativa son la composición de las comisiones de selección, que pasan de cinco a seis miembros, aumentando la representación del claustro y consejo escolar, y la valoración especial de las candidaturas del profesorado del centro educativo, con el incremento de un 20 por ciento de la puntuación otorgada a los proyectos de dirección presentados por este profesorado.

Con este nuevo modelo se mantiene un proceso de selección de directores de centros docentes públicos en el que participan la comunidad educativa y la Administración educativa, de conformidad con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad; se incide en la obligatoriedad de la formación inicial de los directores, y se valoran especialmente las candidaturas del profesorado del centro educativo, modelo que otorga a los directores la oportunidad de ejercer un mayor liderazgo pedagógico y de gestión.