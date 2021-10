Al dolor de brazo, fiebre y malestar general que provocan las vacunas frente al coronavirus se ha sumado en los últimos meses un efecto secundario más, que en este caso afecta específicamente a las mujeres y a las adolescentes mayores de 12 años que han recibido la vacuna. Se trata de alteraciones en el ciclo menstrual.

Los ginecólogos de la Región de Murcia confirman que en los últimos meses han tenido numerosos casos de estos efectos secundarios en sus consultas, situaciones que se daban días o semanas después de haber recibido la vacuna contra el coronavirus.

Las alteraciones menstruales más frecuentemente notificadas por la Agencia Española del Medicamento son el sangrado intermenstrual, sangrado menstrual intenso, trastorno menstrual sin especificar, ausencia de menstruación y menstruación irregular.

Las causas aún están por investigar y un estudio nacional apunta a que afecta al 70% de las vacunadas

El doctor Miguel Costa Andreu, presidente de la Sociedad Murciana de Ginecología, reconoce que «esta misma semana, en una reunión de compañeros ginecólogos ha salido el tema, ya que es algo generalizado que todos hemos visto en nuestras pacientes y por el que nos han preguntado».

En su caso explica que «en mi consulta he tenido bastante casos de pacientes que han visto su ciclo menstrual alterado después de haber recibido la vacuna contra la covid y a raíz de la vacuna han tenido sangrados abundantes o el periodo fuera de su fecha habitual, alterándose su regularidad». No obstante, este ginecólogo sostiene que «no se ha tratado de un problema grave de salud sino una alteración que con el paso del tiempo se ha corregido y regulado sola», por lo que no ha sido necesario iniciar ningún tratamiento específico con las pacientes que lo han sufrido.

Problemas que se repiten con las cuatro vacunas Según destaca la Agencia Española del Medicamento, se han recibido notificaciones de alteraciones en la regla para las cuatro vacunas disponibles actualmente frente al covid. En España tasa de notificación de alteraciones en la menstruación tras la vacuna frente al coronavirus en mujeres menores de 65 años se estima en 29 casos por millón de dosis administradas. El ministerio señala, no obstante, que «las alteraciones del ciclo menstrual pueden producirse por causas diversas ajenas a la vacunación».

El doctor Costa Andreu afirma que «lo cierto es que la vacunación contra el coronavirus no ha tenido ningún efecto secundario grave», ya que «sólo ha habido una aleración en el ciclo menstrual de una parte significativa de las mujeres».

Un problema por el que tampoco han visto incrementadas sus consultas, ya que «en la mayoría de los casos nos lo comentan cuando vienen a su cita por otro motivo, como algo curioso que han percibido después de haberse vacunado», indica este especialista murciano.

No obstante, ya se están poniendo en marcha en España varios estudios que van a tratar de cuantificar este fenómeno. La única iniciativa para arrojar luz al porqué de estas alteraciones es la emprendida en agosto por el departamento de Enfermería de la Universidad de Granada, que está elaborando un estudio a través de encuestas online a mujeres. Según resultados preliminares, hasta el 70 por ciento de las mujeres participantes afirma haber sufrido alteraciones de la regla.

LAS CIFRAS Casos notificados al Ministerio de Sanidad: 415 | En España, el Sistema Español de Farmacovigilancia ha registrado, hasta el 18 de julio, 451 notificaciones que incluyen alteraciones del ciclo menstrual o hemorragia uterina. Edad a partir de la que se administran las vacunas: 12 años | Las vacunas frente al coronavirus se administran a partir de los 12 años. Los casos de alteraciones menstruales se han notificado en mujeres de todas las edades y vacunadas con las cuatro vacunas disponibles en el mercado.

Desde el Ministerio de Sanidad sostienen que las alteraciones menstruales producidas por la vacuna del coronavirus están siendo estudiadas por parte de las agencias de medicamentos de la Unión Europea (EU) y, «actualmente, no se ha establecido una relación causal entre las alteraciones menstruales notificadas y la administración de estas vacunas».

Según los último datos recogidos en España, el Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV-H) ha registrado, hasta el pasado 18 de julio, un total de 451 notificaciones que incluyen alteraciones del ciclo menstrual o hemorragia uterina en mujeres que se han vacunado contra la covid.