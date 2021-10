Penúltima parada de la Convención Nacional del Partido Popular en Cartagena antes de seguir su camino hacia Valencia. Suena A sky full of stars de Coldplay y aparece el presidente de los populares, Pablo Casado, en el Campus Muralla del Mar de la UPTC, acompañado de dos expresidentes latinoamericanos. Las encuestas les sonríen a los populares y quieren hacer de esta convención de una semana y con diferentes puertos de atraque el lanzamiento definitivo de Casado hacia Moncloa. Es ahora o nunca. Todos miran a 2023 y a la subida de la luz.

Casado aseguró durante su intervención que el PP apoyará «las reivindicaciones de esta tierra», en referencia a la llegada de la Alta Velocidad, a la infrafinanciación autonómica en comparación con otras comunidades, así como a que «llegue agua para todos». La quinta jornada de la convención nacional del PP sirvió para tratar los temas referentes a la igualdad de oportunidades y bienestar, necesario, apostilló Casado, para sostener las pensiones, la sanidad pública, el ascensor social de la educación, las políticas de cohesión social y la lucha contra la desigualdad.

Toda la plana mayor del partido, a nivel nacional y regional, acudió a Cartagena. El presidente regional, Fernando López Miras, fue alabado por el líder de su partido, que le dijo que lo está haciendo «muy bien» en la Región «bajando impuestos» y «liberalizando la capacidad de elección en sanidad y educación».

Casado aseguró ser consciente de la «preocupación del campo» de la Región, así como la de los alcaldes de los municipios, «que no tienen ninguna ayuda para resolver el problema del Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa».

La «discriminación» de Sánchez

Por su parte, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, indicó que «Pedro Sánchez ya está en tiempo de descuento». El jefe del Ejecutivo murciano manifestó que el presidente de España «no tiene ningún tipo de apoyo social», al contrario que Pablo Casado, comparó. Miras criticó que «España no es un país en el que todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades» debido a que «el Gobierno de Sánchez no lo garantiza y toma decisiones que discriminan a unos frente a otros».

«España no es un país en el que todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades», afirma López Miras

Precisamente destacó que ayer se produjo en la Región «una de las mayores tropelías: el fin del servicio de los Cercanías hasta 2025. 1.200.000 pasajeros se han quedado sin desplazamiento para ir al trabajo». Además, señaló que en Extremadura o Valencia se están llevando obras similares y no se paralizan.

Felipe Calderón: «Hay que mostrar unidad ante los problemas que no reconocen fronteras, como la pobreza o la inseguridad»

El expresidente de México Felipe Calderón señaló a los nacionalismos y provincialismos como principales «obstáculos» para el desarrollo de las democracias y para alcanzar una sociedad del bienestar.

Durante su intervención en la quinta jornada de la convención del PP, Calderón recomendó al líder de los populares, Pablo Casado, que «no caiga en la trampa de quienes siembran tormentas y cosechan tempestades» como «cortina de humo» para no hacer frente a los «gravísimos problemas» económicos a los que hay que hacer frente en estos tiempos.

El exmandatario denunció la «vil estrategia política de dividir y manipular las emociones» e insistió en «no caer en la tentación de la polarización». Al contrario, pidió «unidad» ante los «problemas que no reconocen fronteras», como son la pobreza, el cambio climático o la inseguridad».

András Pastrana: «Podemos tiene que contar la verdad sobre cómo y de qué forma se han financiado buena parte de sus líderes»

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana instó a Podemos a que «salga a contar la verdad sobre cómo y de qué forma se han financiado buena parte de sus líderes». Así, criticó que «hablen de moral cuando ellos no han puesto las cuentas claras sobre lo que es su financiación».

Pastrana recordó durante su intervención en Cartagena que el embajador de Ecuador «no se posicionó el otro día porque hizo la denuncia de cómo y de qué forma se financió Podemos y de qué forma vino la plata de Bolivia y de Ecuador y está llegando de Venezuela».

«Hay transparencia de esos recursos en España», se preguntó Pastrana, quien dejó claro que el narcotráfico «es el gran financiador de estas narcodemocracias». Sotuvo que «a Maduro lo financia el narcotráfico y éste le da cobijo a las FARC y al cártel de los Goles, que es el mayor cártel de la droga de la mano de las FARC en el mundo».

Mesa redonda

Salud y calidad de vida

Critican la «falta de equidad» que existe en la sanidad española

«En veinte años, España será el país más envejecido del mundo», alertó ayer en Cartagena Andoni Lorenzo, presidente del Foro de Pacientes a la cúpula del PP. Lorenzo participó en la mesa sobre salud y calidad de vida junto al director de la clínica Cemtro, Pedro Guillén; el presidente del Comité de Biótica, Federico de Montalvo; y el campeón del mundo de marcha atlética Jesús García Bragado.

Los pacientes pidieron al líder de los populares, Pablo Casado, una estrategia nacional de cara al envejecimiento, un problema que consideran que está aún por abordar. Además, Andoni recordó que han sido los mayores los «más afectados» durante la pandemia del coronavirus. «He visto verdaderos dramas, soledad real», explicó el también voluntario de Cruz Roja.

Asimismo, Lorenzo criticó la «falta de equidad» que existe en la sanidad española. «Hay medicamentos que se dispensan en unas comunidades y en otras no. Lo mismo pasa con los tratamientos», aseguró, para después reconocer que, aunque al final llega la igualdad, «lo hace a distintas velocidades». El presidente del Foro de los Pacientes cree que urge «un pacto por la sanidad para ayudar a un sistema nacional tan brillante pero que necesita de nuevas estrategias».

El doctor Guillén, por su parte, puso sobre la mesa el «retroceso del humanismo» en la medicina por culpa de la innovación tecnológica y del exceso de especialidad médica.

Educación y familia

Piden un «acuerdo» para lograr el mejor sistema educativo posible

Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, recordó ayer en la mesa sobre educación y familia que el PP rechazó una reforma del artículo 49 de la Consitución Española para retirar la palabra «disminuido». Carballeda aseguró que las personas con discapacidad no son «disminuidos»: «Hemos demostrado que somos muy capaces». En materia de Educación, el presidente de la ONCE pidió a los dirigentes políticos que sean capaces «de llegar a un acuerdo en la educación para tener el mejor sistema posible».

También participaron en la mesa Alfonso Aguiló, presidente de la CECE; Amaya Azcona, presidenta de Red Madre; y Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar del Estado. Este último defendió la imposición del MIR educativo para el profesorado y consideró que el Estado «no debe inmiscuirse» en las competencias de las comunidades autónomas. También subrayó que «trabajar en equipo es cada vez más importante y que hace falta cada vez más capacidad de análisis crítico para hacer frente a las ‘fake news’». Azcona señaló que «muchas familias no tienen todos los hijos que les gustaría» debido a los obstáculos a los que se tienen que enfrentar, como son el empleo precario, la falta de conciliación o el elevado precio de los alquileres.

Aguiló, por su parte, señaló que «cuando hay una convivencia, no una competencia, entre lo público y lo privado, mejoran los dos y esto es lo que todos debemos querer».

Pensiones y dependencia

Advierten del peligro de «dejar de revalorizar las pensiones al IPC»

El exsecretario general de Comisiones Obreras (CC OO), José María Fidalgo, advirtió ayer a Pablo Casado del peligro de «dejar de revalorizar las pensiones al IPC», asegurando que «a la gente no les ha gustado». Por este motivo, le recordó que «para gobernar», antes han de «ganar unas elecciones».

Por este motivo, le pidió al líder de la oposición durante su intervención en la mesa sobre pensiones y dependencia que tenga «cuidado con el mensaje», ya que los populares son la «única alternativa» y «no hay otra».

A Fidalgo le acompañaron la exministra Fátima Báñez y los economistas Lorenzo Bernando de Quirós y Fernando Fernández, quien intentaron ofrecer sus fórmulas para que el sistema de pensiones aguante con buena salud los próximos años, cuando la pirámide invertida de la población hará cada vez más difícil sus supervivencia.

Báñez destacó que el actual sistema contributivo y de reparto solo puede pagarse con «tres palancas: crecimiento económico, empleo y reformas permanentes, porque la sociedad española cambia y cada vez vivimos mejor y más años».

Todos los participantes coincidieron en señalar que «el sistema de pensiones depende de todos los españoles», aclarando que «el sistema de caja única es cohesión social» y, por tanto, «no tiene ningún sentido romper el sistema de reparto» (en clara referencia a los nacionalismos). Fernando Fernández advirtió del peligro de que el «déficit del sistema no para de crecer», afirmando que «el Pacto de Toledo no se ha cumplido nunca».