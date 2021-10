La nueva candidata a la Secretaría General del PSOE regional, Lourdes Retuerto, se presentó hoy en la sede socialista de calle Princesa. Lo hizo acompañada de un nutrido grupo de compañeros, entre los que se encontraba Antonio Guillamón, hasta hace unos meses vicesecretario general de Política Municipal del PSOE de Cartagena, la secretaria de Atención a la Diversidad, Ana María Valcárcel, o excandidato a las municipales de Yecla, Salvador López, entre otros miembros de diferentes agrupaciones socialistas.

Retuerto comenzó su intervención explicando las razones por la que ha presentado su candidatura. “Dentro del PSOE conviven diferentes sensibilidades y formas de sentir los problemas como ocurre en cualquier hogar, empresa o colectivo, porque somos distintos”. La senadora asegura que esa diferencia no convierte a un militante socialista en mejor o peor que otro. “No lo creo, hay que respetar al diferente y convivir con la diferencia”. El objetivo del equipo del proyecto de Lourdes Retuerto es “pensar y hacer en colectivo, encontrar un espacio para el encuentro, el diálogo y el consenso, enfrentar los problemas endémicos que afectan a la Región, a través de un proyecto con capacidad para generar ilusión en la militancia en la ciudadanía”.

Destacó la candidata que su proyecto "sí integra a las mujeres" y que tendrán en él "un papel fundamental" para trabajar y proyectar una nueva identidad personal y social de la Región donde se pondrá en valor “una imagen distintiva del patrimonio singular de nuestras ciudades y pueblos”.

Algunas de las claves del proyecto de Retuerto será crear un escudo social que no permita injusticias y trabajar por unos servicios públicos de calidad. “Somos el partido del progreso, del bienestar social y del cambio”, aseguró, para destacar después que combatir las políticas de Fernando López Miras será algo prioritario ya que, recordó han convertido a Murcia en una de las comunidades con mayor tasa de pobreza severa de España. “No podemos como clase política permitir que eso sea un problema de las ONG, sino que es parte de nuestra responsabilidad”.

También se comprometió a pelear para que el PP “no continúe con su desprotección a las mujeres víctimas de violencia de género”.

Por otra parte, la senadora ofreció un dato vinculado a los Presupuestos Regionales de 2021: “De cada 100 euros, solo se han gastado 18, con la que está cayendo”. “Murcia es una comunidad machacada por la derecha, y donde la ultraderecha cree que ha encontrado su bastión”, señaló la candidata a las primarias, que sostiene que ha llegado el momento de “despertar del letargo”. Para conseguirlo, si se convierte en secretaria general de los socialistas murcianos, se comprometió a la modernización de las estructuras internas del partido, a impulsar la apertura y la participación activa, a llevar a las agrupaciones al Siglo XXI, y a promover que los jóvenes impulsen esa transformación y el relevo intergeneracional. Para ello, anunció, creará la Secretaría General del Militante, un órgano “donde pueda desarrollarse el capital humano que tenemos, para que la voz de todos sea una realidad”.

El municipalismo, el modelo de desarrollo rural, el respeto al medio ambiente serán otros de los ejes transversales del proyecto de Retuerto.

Sobre Vélez y los expulsados

En cuanto la opinión que le merece uno de sus rivales, José Vélez, aseguró que lo ve “muy fuerte, desde luego” pero en cualquier caso, considera que las candidaturas que se presenten al proceso supondrán “un impulso muy fuerte para las agrupaciones, porque van a movilizarse los compañeros socialistas”.

Sobre la carta que los militantes de Cartagena enviaron a los candidatos para preguntarles si tienen previsto readmitir a los compañeros expulsados del partido como Ana Belén Castejón, Esther Clavero o Emilio Ivars, la candidata respondió que no tiene competencia para decidir eso. “Se tienen que dirigir a los órganos federales, a los organismos de Ética y de Garantías, en la Región no tenemos competencias para ello”. Preguntada por su opinión personal sobre la situación de los expulsados, Retuerto señaló que el PSOE “es un partido muy grande y aquí pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero son las normas que nosotros nos hemos dotado y hay que respetarlas; no somos una banda, somos un partido político que tiene una normativa y hay que cumplirla, cuando te la saltas, pues se abren expedientes que tienen que elevar”.

Sobre si su candidatura podría ser una maniobra para legitimar la candidatura de Vélez, la senadora admitió haber escuchado esos rumores, pero aseguró que la suya es una candidatura “independiente, autónoma y de los militantes, en la que no hay tutelaje; sólo he hablado con mis compañeros; aquí no hay dedazos de ningún tipo”.

Al igual que hiciera el candidato José Vélez, valoró positivamente el trabajo del PSOE regional en los últimos años y recordó que el actual secretario general, Diego Conesa, ganó por primera vez las elecciones regionales después de 26 años “y eso es un valor, que la Ejecutiva regional, a la que todavía pertenezco, tiene en cuenta, por lo que el proyecto socialista hasta hoy ha sido un buen proyecto”.