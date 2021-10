El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este viernes en Cartagena que el PP apoyará "las reivindicaciones de esta tierra", en referencia a que no se corten las conexiones de Cercanías entre Murcia y Águilas, a la infrafinanciación autonómica en comparación con otras comunidades, así como a que "llegue agua para todos".

Casado ha hecho estas declaraciones en la ciudad portuaria, en donde se celebra hoy la quinta jornada de la convención nacional del PP, que tratará en este caso los temas referentes a la igualdad de oportunidades y bienestar, necesario, apostilló Casado, para sostener las pensiones, la sanidad pública, el ascensor social de la educación, las políticas de cohesión social y la lucha contra la desigualdad.

Toda la plana mayor del partido, a nivel nacional y regional, ha acudido hoy a Cartagena. El presidente regional, Fernando López Miras, ha sido alabado por el líder de su partido, que le ha dicho que lo está haciendo "muy bien" en la Región "bajando impuestos" y "liberalizando la capacidad de elección en sanidad y educación".

Casado ha asegurado ser consciente de la "preocupación del campo" de la Región, así como la de los alcaldes de los municipios, "que no tienen ninguna ayuda para resolver el problema del Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa".

90 años del sufragio femenino

Pablo Casado ha recordado que hoy se cumplen 90 años del sufragio femenino y ha aprovechado para señalar que "el PSOE no lo apoyaba", recordando que la diputada socialista Victoria Kent se opuso a esta medida y que, una vez aprobada, "la intentó retrasar pidiendo que las mujeres no votaran en las elecciones generales hasta que no lo hubieran hecho en dos municipales".

Según el presidente popular, "la libertad que se conquistó ese día es algo que tiene que ver con las ideas de libertad que dieron lugar muchos años después a nuestra familia política".

Presencia de expresidentes latinoamericanos

Esta quinta jornada de la convención del PP cuenta con la presencia de dos expresidentes latinoamericanos: Felipe Calderón, exmandatario de México, y Andrés Pastrana, expresidente de Colombia.

Calderón hablará sobre crecimiento contra la igualdad, mientras que el dirigente colombiano se centrará libertad y seguridad.